Jeremy Allen White incarne un personnage oublié de Star Wars dans The Mandalorian & Grogu

The Mandalorian & Grogu mettra en scène le fils de Jabba le Hutt qui sera doublé par Jeremy Allen White.

Il prêtera sa voix à Rotta the Hutt, le fils de Jabba le Hutt.

Prévu pour le 22 mai 2026, The Mandalorian & Grogu est réalisé par Jon Favreau et produit par Dave Filoni.

Un nouveau venu dans l’univers Star Wars

La galaxie Star Wars s’apprête à accueillir une nouvelle étoile. Jeremy Allen White, l’acteur vedette de The Bear et The Iron Claw, intègre le casting du prochain film de la saga, The Mandalorian & Grogu, prévu pour 2026. Orchestré par le réalisateur Jon Favreau, ce film promet de transposer les personnages de la série télévisée The Mandalorian au grand écran. Jeremy Allen White rejoint ainsi Pedro Pascal et Baby Yoda dans cette aventure intergalactique.

Un rôle de choix

Selon les informations du média The Insneider, Jeremy Allen White prêtera sa voix à Rotta the Hutt. Ce personnage, que seuls les fans les plus assidus de la franchise reconnaîtront, est le fils de Jabba the Hutt. Introduit en 2008 dans le film Star Wars: The Clone Wars, Rotta the Hutt a depuis marqué la série du même nom diffusée sur Cartoon Network. Bien que le film ne soit pas particulièrement apprécié, la série a su s’implanter solidement au sein de la communauté de fans.

Rotta the Hutt, l’héritier d’un empire

Lors de sa première apparition dans Clone Wars, Rotta n’était qu’un bébé Huttlet. Toutefois, en tant qu’héritier du terrifiant et influent empire Hutt, il fut la cible de son grand-oncle avide de pouvoir, Ziro, qui organisa son enlèvement. Étant donné que ces événements se sont produits bien avant ceux de The Mandalorian, qui se déroule plusieurs années après Return of the Jedi, on peut supposer que Rotta a depuis bien grandi.

Un avenir prometteur pour Star Wars

Alors que le tournage du film de Favreau est déjà terminé, très peu d’informations ont filtré. Seule la participation de Sigourney Weaver a été confirmée. Les détails de l’intrigue et les autres choix de casting restent un mystère bien gardé. Dave Filoni, le cerveau derrière The Clone Wars et Star Wars Rebels, est à bord en tant que producteur. Il convient de noter que Filoni est actuellement le directeur de la création chez Lucasfilm.

Jeremy Allen White, qui a su se faire une place de choix à Hollywood grâce à son rôle dans The Bear, rejoint l’une des plus grandes franchises de l’histoire du cinéma, et ce, de manière surprenante en prêtant sa voix à un personnage de Hutt.

Disney et Lucasfilm préparent le retour de Star Wars au cinéma après plusieurs années d’absence. De nombreux projets sont actuellement en développement, dont une nouvelle trilogie Star Wars de Simon Kinberg, un film qui verra Daisy Ridley’s Rey construire un nouvel ordre Jedi, un film de James Mangold qui se déroulera à l’aube des Jedi, et un autre de Filoni qui réunira tous les spectacles de l’univers Mando.