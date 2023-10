The Iron Claw : un biopic sur la famille Von Erich

Zac Efron et Jeremy Allen White ont pris des muscles pour The Iron Claw.

Écrit et réalisé par Sean Durkin (Mary Last Seen, Martha Marcy May Marlene, The Nest) pour A24, House Productions, Access Entertainment et BBC Films, le film The Iron Claw retrace l’histoire vraie des “Von Erichs”, une famille de lutteurs professionnels qui a dominé sur les rings pendant des décennies, et ce malgré de nombreuses tragédies, au point que les fans ont souvent parlé de la malédiction des Von Erichs.

Un trailer pour The Iron Claw

The Iron Claw sortira au cinéma le 14 février 2024. Zac Efron et Jeremy Allen White incarneront les frères Kevin et Kerry Von Erich, deux des lutteurs les plus populaires du clan. Le casting comprend également Holt McCallany dans le rôle de Fritz Von Erich, le père de la camaraderie des frères, Harris Dickinson dans le rôle de David Von Erich, Stanley Simons dans le rôle de Mike Von Erich, Maura Tierney dans le rôle de Doris et Lily James dans le rôle de Pam, l’épouse de Kevin.