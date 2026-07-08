Dutton Ranch : ce final ferme des portes, mais en ouvre trop

La fin de saison 1 règle plusieurs mystères, puis relance la machine avec quatre zones d’ombre majeures. Et elles pourraient peser lourd sur la saison 2.

En bref Le final relance quatre gros mystères

Carter enlevé, Oreana enceinte

La saison 2 est déjà confirmée

Le final de Dutton Ranch n’a pas seulement bouclé sa saison 1. Il a changé l’échelle du récit. On partait d’un western sous tension, on arrive à quelque chose de plus sale, plus familial aussi, avec un cartel, un héritage empoisonné et des personnages qui cachent encore l’essentiel.

La série avait pourtant pris soin d’éclaircir plusieurs points, notamment le rôle de Beulah Jackson dans l’opération de contrebande de bétail, utilisée pour faire passer pour 2 millions de dollars de fentanyl, soit environ 1,85 million d’euros. On a aussi enfin vu Mariano Reyes adulte. Mauvaise surprise, il est à la hauteur de sa réputation.

Un meurtre montré, mais jamais totalement prouvé

La mort de Rob-Will Jackson, abattu chez lui puis découvert par sa fille Oreana Jackson, est le choc brut de l’épisode « El Padrino ». Sauf que la série ne montre jamais clairement Joaquin Reyes tirer.

C’est là que ça devient intéressant. Mariano Reyes lui avait ordonné de cesser d’hésiter, de tuer son frère et de récupérer le 10 Petal Ranch. Mais les scènes où Joaquin attend dans sa voiture peuvent aussi se lire autrement, comme la panique d’un homme qui n’est pas allé jusqu’au bout. Même Juan Pablo Raba, son interprète, a laissé entendre qu’il doutait que son personnage en ait été capable.

Du coup, la liste des suspects reste ouverte. Un homme de main du cartel, Mariano lui-même, ou quelqu’un lié à Wes Ayers, ce ranch hand tué par Rob-Will dès le premier épisode.

La grossesse d’Oreana peut faire dérailler tout l’équilibre

Au milieu des fusillades et des trahisons, un test de grossesse positif passe presque en douce. Pourtant, c’est peut-être la vraie bombe du final.

Oreana est enceinte, mais le père n’est pas identifié. Le candidat le plus évident, c’est Carter Green, avec qui elle entretient une relation. Sauf qu’un épisode précédent la montrait très proche de Harrison Williams, avant qu’elle affirme avoir couché avec lui. Et rien ne dit que ce soit le seul écart hors de son histoire avec Carter. Pas de quoi paniquer, mais clairement de quoi nourrir une saison 2 très feuilletonnante.

L’enlèvement de Carter pose surtout une question de fuite

Les dernières minutes sont les plus brutales. Carter est kidnappé par le cartel, qui compte s’en servir comme appât pour attirer Beth Dutton et Rip Wheeler. Rip comprend vite qu’ils ne veulent pas vraiment le garçon, mais eux. Beth, elle, promet la riposte.

Mais le point le plus troublant est ailleurs. Carter se cachait dans la maison du défunt Dwight White. Très peu de gens savaient où il était, notamment Oreana et le shérif corrompu Handy Wade. Or Wade a déjà basculé du mauvais côté après la mort de Dwight, qu’il a fait abattre avec ses hommes. Et Carter est le seul témoin direct de ce meurtre. Le mobile tient debout.

Everett sort enfin de l’arrière-plan

Le final laisse aussi une trace plus discrète, mais pas moins lourde. Everett McKinney, vétérinaire joué par Ed Harris, révèle à Beth qu’il a perdu son fils Levi à 14 ans. Il dit alors, à propos de l’adolescent, « Je suppose qu’il n’était simplement pas fait pour ce monde ». La phrase suggère un possible suicide, sans le confirmer.

On savait déjà qu’Everett était vétéran du Vietnam, toujours redoutable dans une fusillade, et qu’il avait renoué avec Beulah avant de découvrir la vérité sur son trafic. On sait maintenant qu’il porte un deuil central, encore peu expliqué. Et ce n’est sans doute pas un détail. Kelly Reilly a d’ailleurs indiqué que la saison 2 devrait ressembler davantage à la série d’Ed Harris qu’à celle de Beth et Rip. Vu ce final, on comprend pourquoi.