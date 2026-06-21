Dutton Ranch relance son mystère, et Mariano n’est pas le monstre prévu

L’épisode 7 de Dutton Ranch rebat les cartes autour de Mariano Reyes. Présenté comme une menace, il apparaît surtout lié aux secrets de Beulah.

Dutton Ranch rebat la carte Mariano Reyes

Le supposé vilain paraît surtout protecteur

Beulah Jackson cache bien plus qu’attendu

L’épisode 7 de Dutton Ranch fait un drôle de pari, il démonte presque à lui seul la théorie du vilain caché que la série installait depuis plusieurs semaines. Et franchement, ça marche plutôt bien.

Jusque-là, tout poussait vers Mariano Reyes. Dans l’épisode 4, Rip Wheeler soupçonnait qu’un taureau infecté par la fièvre aphteuse, celui qui a décimé le troupeau des Dutton, venait du Mexique. Un peu avant, Beulah Jackson recevait un appel d’un certain Mariano, qui lui disait en substance qu’il y avait beaucoup de bétail déplacé et qu’aucune surprise n’était attendue. La scène comptait parce que Beulah, qu’on croyait intouchable, y semblait presque sous pression.

Puis un autre détail a nourri le soupçon. Les crédits de l’épisode 3 confirmaient le nom complet de Mariano Reyes, le même nom de famille que Joaquin Reyes, le fils adoptif de Beulah. Sur les forums, pas mal de fans ont alors imaginé un lien direct, voire une piste cartel, avec le ranch 10 Petal tout près de la frontière mexicaine. Dit comme ça, le puzzle semblait limpide.

Un flashback qui casse la théorie

Sauf que l’épisode 7 montre autre chose. On y découvre un jeune Mariano, joué par Bobby Soto, dans un flashback où une Beulah plus jeune, incarnée par Rebeca Robles, passe la soirée au club Billy Bob’s Texas à Fort Worth. Mariano s’y présente comme le principal ranch hand du 10 Petal. Pas un chef de l’ombre. Pas un homme de cartel. Juste un type du ranch.

Le vrai choc arrive après. Beulah s’éclipse avec Luke, un cowboy joué par Cameron Cowperthwaite. Quand Mariano les retrouve, il tombe sur Beulah au bord de la route, ensanglantée, après une agression sexuelle. Tous deux fabriquent alors une version de secours pour éviter la colère du père de Beulah. Dans ces scènes, Mariano n’a rien d’un prédateur. Il est calme, poli, sincèrement inquiet.

Le vrai mystère, c’est peut-être Beulah

Du coup, le centre de gravité bouge. Ce n’est plus seulement Mariano qu’il faut regarder, c’est Beulah. Le dernier flashback de l’épisode la montre demandant à Mariano de la conduire chez Luke pour lui annoncer sa grossesse. On apprend alors que Luke est le père de Rob-Will Jackson, incarné à l’époque contemporaine par Jai Courtney. Puis Beulah entre dans la maison et abat Luke, sous les yeux sidérés de Mariano.

Résultat ? Les secrets changent de camp. Beulah et Mariano partagent désormais deux fardeaux, l’agression et le meurtre. Et une autre question surgit, bien plus forte que l’idée d’un méchant classique, comment Joaquin est-il entré dans l’histoire ? La série laisse entendre que Beulah pourrait même être sa mère biologique.

Une suite plus trouble, donc plus solide

Avant la fin, Rob-Will fait chanter Beulah pour être désigné à la tête du 10 Petal. Mais comme Mariano reste absent du présent tout en semblant dicter certaines choses à Beulah, la série garde une porte très ouverte. Il pourrait revenir non pour détruire le ranch, mais pour l’arracher à Rob-Will.

C’est là que Dutton Ranch redevient intéressant. Le suspense ne tient plus à l’identité d’un grand méchant, mais à la manière dont un vieux secret peut réorganiser toute une dynastie. Et pour une série de ranch, c’est souvent là que les vraies batailles commencent.