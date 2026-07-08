Des Minions et des monstres démarre moins fort, sans menacer la saga

Le nouveau film des Minions ouvre plus bas que prévu, mais son coût contenu et l'international changent la lecture. La franchise ralentit, pas son business.

En bref Démarrage plus faible que prévu pour les Minions

L’international compense déjà une partie du retard

La franchise ralentit, mais reste très rentable

Ce genre de score, pour n’importe quel studio, passerait pour une bonne nouvelle. Pour Universal et Illumination, il ressemble surtout à un rappel, une franchise géante peut ralentir sans basculer dans l’échec.

Un démarrage en retrait, mais pas un accident industriel

Des Minions et des monstres a pris la tête du box-office américain avec environ 34 millions d’euros (36,4 millions de dollars) sur le week-end. Sur cinq jours, puisque le film est sorti dès mercredi, il monte à environ 56 millions d’euros (61 millions de dollars). C’est peu à l’échelle des Minions, oui. C’est même le plus bas départ de la propriété.

Le contraste est d’autant plus visible que le film a tout juste devancé Toy Story 5, encore à environ 29 millions d’euros (31 millions de dollars) après son lancement de fin juin. Et comme la saga nous a habitués à des ouvertures énormes, le score paraît plus faible qu’il ne l’est vraiment.

L’international et le budget changent tout

Hors des États-Unis, la machine tourne encore. Le film a déjà récolté environ 90 millions d’euros (98,4 millions de dollars) à l’international, ce qui confirme un point assez simple, la marque reste très forte à l’échelle mondiale.

Surtout, Illumination continue de produire ses films à des niveaux de coûts très sages. Des Minions et des monstres, réalisé par Pierre Coffin, affiche un budget de production d’environ 78 millions d’euros (85 millions de dollars). C’est moins que les environ 92 millions d’euros (100 millions de dollars) de Moi, Moche et Méchant 4, et très loin des films d’animation qui flirtent plutôt avec environ 184 millions d’euros (200 millions de dollars) chez Pixar. Résultat ? Le seuil de rentabilité n’a rien à voir.

Le vrai signal, c’est peut-être la saturation

Là où le sujet devient intéressant, c’est ailleurs. En seize ans, on a eu sept films liés à Moi, Moche et Méchant et aux Minions. C’est énorme. La franchise animée la plus prolifique finit forcément par rencontrer un plafond.

Le film ne rejoindra visiblement pas The Super Mario Galaxy Movie dans le club du milliard, soit environ 920 millions d’euros (1 milliard de dollars). Et il vivra aussi dans l’ombre de mastodontes comme Minions, à environ 1,06 milliard d’euros (1,15 milliard de dollars), ou Moi, Moche et Méchant 3, lui aussi au milliard. Bref, l’attente était devenue presque absurde.

Pourquoi le film peut encore très bien tenir dans le temps

Il y a quand même des nuances. Le 4 juillet tombait cette année un samedi, un placement moins favorable pour doper le week-end. Et les films familiaux tiennent souvent sur la durée. Migration avait ouvert à seulement 12,4 millions de dollars fin 2023, avant de finir à environ 276 millions d’euros (300 millions de dollars) dans le monde.

Ajoutez à ça un bouche-à-oreille très solide, avec 91% d’avis positifs sur Rotten Tomatoes, le meilleur score jamais obtenu par un film Illumination. Même avec l’arrivée du remake live de Vaiana, le chemin vers environ 460 millions d’euros (500 millions de dollars) reste crédible. Ce que racontent ces chiffres, au fond, c’est moins la fin des Minions qu’un changement de phase, la folie retombe, la marque reste.