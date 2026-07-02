Des Minions et des monstres vise gros, mais son départ s’annonce moins net

En bref Ouverture attendue sous les anciens Minions

Critiques pourtant excellentes pour Illumination

Toy Story 5 brouille le timing

Un film à 89% d’avis positifs qui démarre moins fort que prévu, ce n’est pas le scénario le plus intuitif de l’été. Et pourtant, Minions et Monsters devrait ouvrir en dessous des précédents spin-off centrés sur les petites mascottes jaunes.

De bonnes critiques, des chiffres pourtant en retrait

Le nouvel épisode de la saga Moi, moche et méchant, portée par Illumination depuis 2010, arrive avec un vrai capital sympathie et un historique colossal. La franchise a déjà généré plus de 5,15 milliards d’euros dans le monde (5,6 Md$). Les deux films Minions restent parmi les plus gros succès de la série, avec environ 920 millions d’euros (1 Md$) pour le premier en 2015 et 865 millions d’euros (940,4 M$) pour Minions: The Rise of Gru.

Cette fois, les estimations tablent sur environ 74 millions d’euros (80 M$) aux États-Unis sur cinq jours, pendant le long week-end du 4 juillet. D’autres suivis de marché placent le film entre 55 et 83 millions d’euros (60-90 M$). Bref, ce serait le plus faible lancement d’un film Minions en solo, même si cela resterait au-dessus de certains volets principaux de Despicable Me.

Le calendrier complique la sortie

Le premier frein, il est tout bête. Cette année, le 4 juillet tombe un samedi. Une partie des familles visées par Minions et Monsters pourrait simplement être ailleurs, en voyage ou prise par les fêtes, au lieu d’aller au cinéma dès le premier week-end.

Il y a aussi la Coupe du monde, qui pourrait rogner un peu l’attention, surtout hors des États-Unis. Malgré ça, le film viserait environ 156 millions d’euros (170 M$) dans le monde sur son lancement, soit déjà largement de quoi couvrir son budget estimé à 78 millions d’euros (85 M$). Pas de quoi paniquer.

Toy Story 5 occupe déjà le terrain familial

L’autre sujet, c’est la proximité avec Toy Story 5. Le film de Pixar ne devrait pas rester numéro 1 ce week-end, mais il a déjà capté une grosse partie du public familial. À ce stade, il cumule environ 282 millions d’euros (306,2 M$) en Amérique du Nord et 546 millions d’euros (594 M$) dans le monde.

On pouvait espérer un boulevard pour un nouveau gros film d’animation. En réalité, le marché ressemble plus à un embouteillage léger, mais réel. Deux films pour le même public, à peu d’intervalle, ça compte quand même.

Les projections restent une photo floue

Les prévisions de box-office ont leurs limites. Toy Story 5 était attendu entre 133 et 138 millions d’euros (145-150 M$) avant sa sortie, puis il a finalement frôlé les 147 millions d’euros (160 M$) domestiques.

Du coup, Minions et Monsters peut encore surprendre, surtout avec un bouche-à-oreille qui s’annonce solide. Et il y a un détail loin d’être anodin, le film aura quasiment le champ libre sur l’animation pendant les prochaines semaines. À moyen terme, c’est peut-être là que se joue l’essentiel, pas seulement sur le premier week-end.