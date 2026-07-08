Beyond the Spider-Verse voit plus grand, et ça change tout

Le dernier volet du Spider-Verse visera une vraie présentation IMAX, avec des scènes en 1.43:1. Un choix technique qui dit beaucoup sur ses ambitions.

En bref Le film visera une vraie expérience IMAX

Des scènes seront en ratio 1.43:1

La sortie reste prévue pour 2027

Le signal le plus clair autour de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse n’est pas une image, ni un teaser. C’est un choix de format. Le film sera pensé pour IMAX, avec au moins une partie de ses séquences en 1.43:1, le ratio le plus spectaculaire de la marque. Dit autrement, le dernier volet ne veut pas seulement être grand. Il veut occuper tout le cadre.

Un dernier chapitre pensé pour l’écran géant

Interrogés par Empire, Phil Lord et Christopher Miller ont confirmé qu’ils continuaient à travailler activement sur la suite. Mais la vraie nouveauté est là, dans cette ambition d’une expérience IMAX complète. Christopher Miller a expliqué qu’ils se rendaient justement au siège de IMAX pour voir le rendu des images à cette échelle et vérifier que la résolution était suffisante pour rester superbe.

Ce n’est pas un détail de nerd de l’image. Pour une saga qui a bâti sa réputation sur une animation qui repousse les limites, le passage à ce format géant raconte quelque chose de très simple, le studio traite ce final comme un événement. Et franchement, c’est cohérent avec ce que les deux premiers films ont déjà installé.

Ce que l’équipe dit du chantier en cours

Du côté de la fabrication, Christopher Miller dit que le film avance bien au montage. Il parle quand même d’un projet massif, avec beaucoup de matière et encore beaucoup à faire. Il a aussi glissé, sur le ton de la blague, que l’objectif restait de tenter des choses jamais vues auparavant.

Phil Lord, lui, insiste sur un autre point, les détails. Il résume l’esprit du film ainsi, « Les détails comptent ». Puis il décrit une équipe composée d’artistes très forts, qui passent leur temps à observer, ajuster, retravailler, pour rendre chaque élément un peu meilleur. Rien de très vendeur sur le papier. Mais souvent, c’est là que se joue la différence entre un film brillant et un film juste très bon.

Pourquoi ce choix compte pour l’histoire

On pouvait attendre de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse une simple conclusion. Ce qui se dessine ressemble à plus que ça. Spider-Man: Across the Spider-Verse s’achevait avec Miles prisonnier de sa version maléfique venue d’une autre Terre, pendant que Spider-Gwen montait une nouvelle équipe pour partir le chercher. Résultat, le troisième film doit payer un cliffhanger énorme.

Mais il doit aussi prolonger ce qui faisait la force visuelle du précédent. Chaque univers avait sa texture propre, de Spider-Man India à Spider-Punk, en passant par Spider-Gwen et Spider-Man 2099. On ne sait toujours pas quels nouveaux mondes seront montrés, et Marvel n’a laissé filtrer qu’une poignée d’images. C’est peu.

La sortie reste fixée à 2027, après plusieurs retards. Et ce virage IMAX dit sans doute l’essentiel, la bataille finale ne cherchera pas seulement à conclure une intrigue. Elle veut aussi redéfinir, une dernière fois, jusqu’où l’animation grand public peut remplir une salle.