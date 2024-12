Cette star de Spider-Verse laisse planer un gros suspense pour le troisième film

Des surprises majeures sont attendues dans Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Un avenir incertain pour Beyond the Spider-Verse

Le très attendu troisième volet de la franchise Spider-Verse, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, reste enveloppé de mystère. L’acteur Brian Tyree Henry, qui prête sa voix à Jefferson Davis dans les films Spider-Verse, s’est entretenu avec Variety à propos de cet opus tant attendu.

Un récit chargé d’émotion

Interrogé sur le retard de la sortie de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Brian Tyree Henry a esquivé la question avec humour et a promis une histoire intense. « Cela prend du temps, mais nous devons vous faire attendre un peu. Je peux vous dire qu’il n’y aura pas un œil sec dans la salle. Bonne chance. Les choses ne se termineront pas par un joli petit nœud », a déclaré l’acteur, laissant entrevoir un récit chargé d’émotion.

Des obstacles sur la route

Annoncé pour la première fois en 2021 avec un duo de suites, le troisième volet a connu un parcours semé d’embûches. Suite à un rapport sur de prétendues mauvaises conditions de travail sur Spider-Man: Across the Spider-Verse, le film d’animation Spider-Man: Beyond the Spider-Verse a été retardé. À ce jour, il n’a pas de date de sortie officielle. Malgré les rumeurs de chaos en coulisses, le producteur Chris Miller a rassuré les fans en affirmant que « rien n’a été abandonné » sur Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Alors que les fans attendent avec impatience la nouvelle date de sortie, l’équipe créative de Spider-Verse continue de travailler d’arrache-pied sur Beyond the Spider-Verse. Les films Spider-Verse, reconnus pour leur narration sincère et poignante, ont transcendé le médium pour devenir certains des meilleurs films (et pas seulement des adaptations de bandes dessinées) des dernières années. Ils n’ont pas hésité à viser le coup de poing émotionnel, ce qui rend la promesse de Henry d’un récit chargé en émotion particulièrement inquiétante. Si Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ne doit pas « se terminer par un joli petit nœud », cela implique qu’il pourrait y avoir un ou deux rebondissements dévastateurs dans le film.