Pour “Spider-Man : Beyond the Spider-Verse”, Marvel s’engage à éviter les pratiques controversées de l’IA générative

Le producteur de Marvel répond à une demande des fans concernant le futur Spider-Man : Beyond the Spider-Verse.

Il assure qu’aucune IA générative ne sera utilisée dans la production du film.

Le contexte s’inscrit dans la polémique autour de l’utilisation de l’IA par Sony dans la production cinématographique.

La date de sortie de Spider-Man : Beyond the Spider-Verse reste inconnue.

Spider-Man : Beyond the Spider-Verse, sans IA

Alors que le monde retient son souffle en attendant Spider-Man : Beyond the Spider-Verse, l’un des producteurs de Marvel a récemment mis les choses au clair concernant le processus de production. À la suite de la fin de Spider-Man : Across the Spider-Verse, les fans ont scruté avec impatience chaque nouvelle information sur le dernier volet de la trilogie animée de Miles Morales.

Dans ce contexte, Chris Miller, l’un des scénaristes et producteurs de la franchise, a répondu sur X à un fan qui demandait à Sony Animation de “Garder l’IA générative loin de Spider-Man : Beyond The Spider-Verse.”. Miller a été très clair : “Il n’y a pas d’IA générative dans Beyond the Spider-Verse.”

Contexte de la polémique autour de l’IA

Le fan à l’origine de la conversation avec Miller a posé sa question quelques jours après une déclaration du PDG de Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, sur les nouvelles stratégies de production du studio. Lors d’une conférence d’investisseurs au Japon, Vinciquerra a déclaré que Sony se concentrait de plus en plus sur l’IA pour produire des films, et a ajouté “Nous chercherons à utiliser l’IA pour produire des films pour le cinéma et la télévision de manière plus efficace, en utilisant principalement l’IA.”

Conséquences et inquiétudes

Cette annonce a suscité de vives réactions dans l’industrie et parmi les critiques, car cela pourrait entraîner la suppression de nombreux emplois au sein des équipes de production. La situation est d’autant plus tendue que des négociations sont en cours entre les grands studios hollywoodiens et le syndicat des équipes de tournage. Malgré les inquiétudes, les producteurs de films comme Spider-Man : Beyond the Spider-Verse et Spider-Man 4 de Tom Holland se sont engagés à suivre des voies plus traditionnelles de production cinématographique.