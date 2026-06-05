Samsung mise sur une nouvelle génération de santé connectée avec la Galaxy Watch 9

À l’approche de la sortie de la Galaxy Watch 9, Samsung présente de nouveaux outils santé exploitant l’intelligence artificielle, dont un indice de forme physique permettant aux utilisateurs de comparer leurs performances à celles d’autres personnes.

Tl;dr Samsung prépare une nouvelle génération de Galaxy Watch centrée sur la santé connectée, avec une mise à jour majeure de Samsung Health et une intégration poussée de l’IA.

De nouveaux outils comme Vitals, Heart Health Score ou Fitness Index agrègent de nombreux indicateurs pour offrir un suivi plus global du sommeil, du cœur et de la forme physique.

Ces fonctionnalités seront d’abord exclusives aux futures Galaxy Watch, avec une interface repensée autour de grands piliers de santé et un déploiement progressif selon les appareils.

Une évolution centrée sur la santé connectée

Alors que l’écosystème des objets connectés connaît une effervescence constante, Samsung s’apprête à franchir un cap notable avec sa prochaine génération de montres intelligentes. Dès le 8 juin 2025, une mise à jour majeure va transformer l’application Samsung Health, ouvrant la voie à plusieurs nouveautés qui seront mises en avant sur la future Galaxy Watch 9. Le groupe sud-coréen insiste : ces avancées veulent offrir un suivi plus global et personnalisé de la santé, grâce à l’association entre données biologiques et intelligence artificielle.

Des indicateurs de santé affinés

Parmi les nouveautés phares, la fonctionnalité Vitals attire l’attention. Celle-ci agrège cinq « signaux bio-clés nocturnes », saturation en oxygène, fréquence cardiaque, variabilité du rythme cardiaque, fréquence respiratoire et température cutanée, afin d’évaluer l’état général pendant le repos. L’application ne déclenche une notification que si elle détecte une variation significative par rapport aux valeurs habituelles, ce qui permet de ne pas noyer l’utilisateur sous les alertes inutiles.

Toujours dans cette logique de synthèse, le nouveau Heart Health Score se base sur l’agrégation de multiples paramètres cardiovasculaires, issus notamment du suivi du « Vascular Load ». Ce score unique doit aider chacun à mieux appréhender sa santé cardiaque quotidienne, sans prétendre se substituer à un diagnostic médical ou un traitement.

Focus sur forme physique et interface repensée

Du côté de la condition physique, deux outils inédits font leur apparition :

Daily Cardio Load, pour suivre la charge cardiovasculaire accumulée et ajuster ses séances sportives en fonction des besoins de récupération .

. Fitness Index, qui compare performances (fréquence cardiaque, VO₂ max, nombre de pas) avec celles d’utilisateurs similaires pour proposer des objectifs personnalisés.

En parallèle, l’application adopte un nouvel agencement structuré autour de cinq « piliers » essentiels : Sommeil, Activité, Nutrition, Pleine conscience et Vitals. Un accès facilité aux conseils quotidiens et au score d’énergie figure aussi parmi les améliorations promises.

Lancement progressif… réservé aux nouvelles montres ?

D’après Samsung, ces fonctionnalités feront leurs débuts exclusifs sur la prochaine génération de Galaxy Watch. Les utilisateurs des versions antérieures devront donc patienter, une question demeure quant à une éventuelle compatibilité future. La mise à jour requiert au minimum Android 11 et Samsung Health version 6.30.2 ou supérieure. Enfin, signalons aussi une nouveauté discrète mais utile : le suivi environnemental du bruit ambiant pour préserver la santé auditive via la montre connectée.

La promesse d’Hon Pak, vice-président en charge du Digital Health chez Samsung Mobile eXperience, résume bien cette nouvelle philosophie : « Nous voulons rendre la compréhension de son état physique et mental plus intuitive que jamais ». Reste désormais à voir comment ces innovations s’imposeront auprès du grand public.