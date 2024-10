Samsung Health intègre le suivi des dossiers médicaux

L’intégration du suivi des dossiers médicaux dans Samsung Health représente une avancée majeure dans l'univers des applications de santé. Cette fonctionnalité vise à faciliter la gestion des informations médicales et à améliorer le suivi des soins.

Tl;dr Samsung Health offre maintenant un accès aux dossiers médicaux.

Des fonctionnalités de suivi de médication et de nutrition sont disponibles.

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé une fonction de détection du sommeil pour Galaxy Watch.

Un accès aux dossiers médicaux

Les utilisateurs de Samsung Health peuvent désormais consulter leurs dossiers médicaux grâce à une mise à jour récemment repérée par 9to5Google. Cette avancée est le fruit d’une collaboration avec b.well Connected Health, une plateforme conçue pour donner aux gens un accès à leurs données de santé. Cela leur permet d’accéder à leurs anciens dossiers médicaux, incluant les vaccinations, les prescriptions et les tests médicaux spécifiques.

Une application santé plus complète

En plus de fournir des informations sur le passé médical de l’utilisateur, Samsung Health peut également proposer des recommandations pour les prochaines étapes et actions à entreprendre, incitant ainsi les utilisateurs à chercher une attention médicale si nécessaire.

Depuis la fin de l’année dernière, Samsung Health dispose d’une fonction de suivi de médication. Aujourd’hui, Samsung annonce que cette fonctionnalité sera bientôt disponible en Corée du Sud et en Inde, en collaboration avec les prestataires de soins de santé locaux.

Entre surveillance de l’apport alimentaire et détection du sommeil

Une autre mise à jour importante concerne la surveillance de l’apport alimentaire. L’application dispose maintenant d’un scanner de codes-barres pour enregistrer plus facilement les produits alimentaires. En s’associant à fatsecret, fournisseur de données vérifiées sur les aliments et la nutrition, Samsung Health permet de scanner un code-barres pour obtenir instantanément des informations nutritionnelles. Cette fonctionnalité sera d’abord lancée aux États-Unis et dans certains pays de l’Union européenne, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et la Pologne, avec des projets d’extension à d’autres régions à l’avenir.

Mais Samsung ne se contente pas d’améliorer la santé des gens avec son application Samsung Health. Cette année, la FDA (Food and Drug Administration ou agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) a donné son feu vert à une fonction de détection du sommeil pour la Galaxy Watch.