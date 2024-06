Morbius a éclipsé cinq films Marvel au box-office

Le film Morbius du réalisateur Daniel Espinosa crée la surprise en éclipsant cinq productions Marvel au box-office, défiant ainsi les prévisions.

Tl;dr Morbius a surpassé cinq autres films Marvel au box-office mondial.

Malgré une bonne performance au box-office, le film avec Jared Leto a rencontré des difficultés et a été critiqué.

Les facteurs économiques et l’évolution du genre super-héros ont joué un rôle.

Malgré son échec, Morbius souligne la qualité des films MCU même les plus faibles.

Morbius : un paradoxe en chiffres

Le film Morbius, malgré sa réputation de l’un des plus faibles de l’univers Marvel, a engrangé 167,5 millions de dollars au box-office mondial. Ce chiffre surprenant place Morbius devant cinq autres films Marvel, dont Ghost Rider: Spirit of Vengeance, Elektra, The Punisher, The New Mutants et Punisher: War Zone.

Contexte économique et évolution du genre super-héros

Morbius a bénéficié d’une conjoncture économique favorable avec l’inflation et la hausse générale du prix des billets de cinéma. De plus, l’évolution du genre super-héros a contribué à la performance de Morbius. À l’époque où Elektra, The Punisher et Punisher: War Zone ont été lancés, le genre n’était pas aussi dominant ou raffiné qu’aujourd’hui. Morbius a donc profité de la popularité globale des films estampillés Marvel.

Des défis notables pour Morbius

Malgré ces avantages, Morbius a rencontré des défis significatifs, notamment des retards de sortie dus à la pandémie de COVID-19 et un manque de reconnaissance du personnage par rapport à d’autres héros Marvel plus connus. De plus, le film a reçu des critiques défavorables, pointant du doigt son intrigue faible, des effets spéciaux médiocres et des performances insipides.

Leçons à tirer de l’échec de Morbius

Malgré son échec, Morbius met en perspective la qualité des films de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU). Par exemple, The Marvels, malgré des critiques défavorables, a surperformé Morbius financièrement, illustrant l’attrait du public pour les films MCU. Cela témoigne de la capacité du MCU à maintenir un niveau de qualité, même pour ses films les moins réussis.