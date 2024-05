Spider-Man 4 : un duo de réalisateurs pour les nouvelles aventures de Peter Parker ?

A l'origine du film annulé Batgirl, Bilall Fallah et Adil El Arbi pourraient réaliser Spider-Man 4.

Tl;dr Le réalisateur de Spider-Man 4 n’a pas encore été sélectionné.

Bilall Fallah et Adil El Arbi sont des prétendants potentiels.

Aucune confirmation ou démenti de Sony Pictures Entertainment et Marvel Studios.

Le duo a précédemment dirigé deux épisodes de Ms. Marvel.

Spider-Man 4 réalisé par Bilall Fallah et Adil El Arbi ?

La toile s’agite autour de la réalisation du très attendu Spider-Man 4. Bilall Fallah et Adil El Arbi, les réalisateurs du film Batgirl qui a été annulé par Warner Bros. Discovery, figurent parmi les prétendants potentiels pour réaliser ce nouveau chapitre des aventures de Peter Parker.

Des rumeurs persistantes pour Spider-Man 4

Interrogé récemment sur la véracité de ces rumeurs lors d’une interview avec Arabic MDC, Bilall Fallah a répondu en toute courtoisie :

Je ne peux pas parler de cela.

Sony Pictures Entertainment et Marvel Studios, de leur côté, n’ont ni confirmé ni démenti l’information.

Une parfaite adéquation

Si le début du tournage de Spider-Man 4 reste encore incertain, le choix de Bilall Fallah et Adil El Arbi pour le réaliser pourrait être une excellente option. Leur talent pour la mise en scène des héros de rue, notamment dans l’univers cinématographique Marvel, a été démontré dans deux épisodes de la série Disney+, Ms. Marvel, marquant les débuts en live-action d’Iman Vellani, une actrice devenue très populaire auprès des fans du MCU.

Leur familiarité avec l’univers Marvel et leur capacité à apporter une nouvelle perspective aux aventures de Peter Parker dans l’univers cinématographique Marvel font d’eux des candidats de choix pour la réalisation de Spider-Man 4. Ce serait d’ailleurs la première fois que la saga cinématographique de Spider-Man serait dirigée par plus d’un réalisateur, offrant ainsi une vision rafraichissante du super-héros.

En attente de confirmation

Si Spider-Man 4 s’inscrit dans une approche plus ancrée à la réalité et axée sur le côté « rue » de l’univers Marvel, le duo Bilall Fallah et Adil El Arbi, fort de leur expérience, pourrait parfaitement gérer les autres héros de New York. Espérons que Sony Pictures Entertainment et Marvel Studios feront bientôt une annonce officielle à ce sujet.