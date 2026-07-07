Avant Spider-Man, Tom Holland visait un tout autre cinéma

Avant de devenir le visage de Spider-Man dans le MCU, Tom Holland se voyait ailleurs. Un choix de casting en 2015 a complètement redessiné sa trajectoire.

En bref Tom Holland visait d’abord le cinéma indé

Spider-Man a tout changé en 2015

Le rôle domine encore sa carrière

Le prochain rendez-vous est déjà fixé. Spider-Man: Brand New Day sortira le 31 juillet 2026, et ce simple calendrier dit quelque chose de très clair sur Tom Holland : dix ans après ses débuts dans le costume, Spider-Man reste le centre de gravité de sa carrière à Hollywood.

C’est d’autant plus frappant que l’acteur n’avait pas prévu ça. Avant de rejoindre le Marvel Cinematic Universe, Tom Holland s’était surtout fait remarquer dans Billy Elliot: The Musical, sur le West End londonien, puis dans The Impossible en 2012. Le livre The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe explique qu’il comptait alors rester du côté du cinéma indépendant, loin de la machine à franchises.

Un héros arrive au bon moment

Le timing a fait le reste. Pendant que Joe Russo et Anthony Russo développaient déjà Captain America: Civil War, Sony Pictures a conclu un accord avec Disney et Marvel Studios en février 2015 pour intégrer Spider-Man au MCU. Quelques mois plus tard, Tom Holland était choisi.

Le contexte comptait aussi. The Amazing Spider-Man 2 venait d’enterrer cette version de la saga, et Andrew Garfield n’a pas été rappelé pour rejoindre l’univers partagé de Marvel. Pour un jeune acteur, la fenêtre était minuscule, mais énorme. Tom Holland l’a comprise tout de suite.

Il raconte avoir appelé ses agents pour leur dire « Les gars, écoutez. Obtenez-moi juste une audition. Faites juste en sorte que je puisse entrer dans la pièce avec eux, et laissez-moi essayer de faire de mon mieux, de faire ce que je fais ».

Sept essais, puis plus rien n’est pareil

La route n’a pas été courte. Tom Holland a passé sept tours d’audition avant d’être envoyé à Atlanta à la fin du mois de mai 2015. Là, il a effectué un essai avec Robert Downey Jr., revenu en Iron Man pour Captain America: Civil War. C’est ce test qui lui a permis d’obtenir le rôle, et Downey a immédiatement senti qu’il tenait le bon Spider-Man.

Fin juin 2015, Holland était officialisé, pendant que Jon Watts se préparait à réaliser ce qui deviendra Spider-Man: Homecoming. Résultat ? En entrant dans Civil War, il n’était déjà plus seulement un second rôle prometteur. Il avait un film solo dans la foulée.

Une carrière mondiale, avec une ombre portée

La suite, vous la connaissez presque par cœur. Captain America: Civil War et Spider-Man: Homecoming cartonnent. Puis arrivent Avengers: Infinity War en 2018, Avengers: Endgame en 2019, et surtout Spider-Man: Far From Home, premier film Spider-Man à dépasser le milliard de dollars, soit environ 920 millions d’euros (1 milliard de dollars), au box-office.

Et il y a eu encore plus gros avec Spider-Man: No Way Home, qui a rapporté plus de 1,75 milliard d’euros (1,9 milliard de dollars). Entre-temps, Tom Holland a tenté d’élargir le cadre avec Cherry, à nouveau chez les Russo, puis avec The Devil All the Time. Mais le constat est assez net : Spider-Man lui a donné une carrière bien plus vaste qu’il ne l’imaginait, et ce rôle continue aussi de définir la lecture de tout le reste. C’est le privilège, et la limite, des très grands rôles populaires.