Pourquoi Avengers: Secret Wars doit garder son grand frisson

Les fans cherchent déjà le prochain moment à la Mjolnir dans le MCU. Mais le vrai enjeu, pour Marvel, est surtout de le garder pour Secret Wars.

En bref Secret Wars semble mieux placé que Doomsday

Les fans imaginent déjà plusieurs scènes fortes

Les X-Men tiennent l’idée la plus solide

Le vrai sujet, ce n’est peut-être pas Avengers: Doomsday. C’est le film d’après. Pas mal de fans imaginent déjà un nouveau frisson comparable à Captain America avec Mjolnir dans Avengers: Endgame, mais la mécanique n’est pas la même. Doomsday lance un diptyque, là où Endgame soldait une attente de dix ans.

Le piège d’une comparaison trop précoce

Sur Reddit, le débat tourne autour d’une question simple, quel moment pourrait provoquer la même explosion en salle que Cap attrapant le marteau, puis lançant « Avengers, rassemblement ». Le problème, c’est le timing.

Si Marvel suit une logique proche de Infinity War pour Doomsday, le film n’a pas vocation à offrir son plus gros payoff émotionnel tout de suite. En gros, charger la première partie avec le plus gros moment-fan-service risquerait d’affaiblir Avengers: Secret Wars. Et pour un événement en deux films, ce serait une drôle d’idée.

Le meilleur candidat vient clairement des X-Men

L’idée qui ressort le plus a quelque chose d’assez évident. Elle vient des X-Men, et plus précisément de l’élan autour de X-Men ’97, que beaucoup voient aujourd’hui comme la meilleure proposition Marvel du moment. Pas juste pour la nostalgie, d’ailleurs, mais parce que la série raconte vraiment quelque chose.

Du coup, plusieurs fans voient dans Secret Wars l’endroit parfait pour entendre enfin « À moi, mes X-Men ». L’un d’eux va même jusqu’à estimer que ce pourrait être la seule vraie occasion pour James Marsden de prononcer cette réplique dans le MCU. Franchement, on voit bien pourquoi cette piste plaît, elle combine mémoire collective et promesse de cinéma.

Thor, Loki et la récompense émotionnelle

Mais il n’y a pas que les slogans. Le moment de Mjolnir fonctionnait parce qu’il validait, d’un coup, toute la construction morale de Steve Rogers. Certains fans imaginent donc un écho plus intime, avec Thor et Loki réunis à nouveau.

Là aussi, le potentiel est fort. Un commentaire pousse même l’idée plus loin en imaginant un Loki enfin digne de soulever Mjolnir, après tous ses sacrifices. Ce serait moins un clin d’œil qu’une conclusion de trajectoire. Et ça, clairement, ça compte davantage qu’un simple effet de surprise.

Le MCU peut aussi jouer la carte du retour surprise

Reste la solution la plus directe, faire revenir d’anciens visages. Le dernier Deadpool a rappelé à quel point ce levier marche encore, avec Wesley Snipes en Blade ou Jennifer Garner en Elektra, alors même que le film solo de cette dernière avait été un flop.

Des fans rêvent déjà d’une équipe composée de Tobey Maguire, Wesley Snipes, Hugh Jackman, Eric Bana et Nick Cage, une sorte de « Vieux Avengers ». D’autres visent plus petit, mais pas moins malin, avec une scène où Sam Wilson renverrait le bouclier à Steve Rogers, voire un « À votre droite » en miroir du fameux « À votre gauche ».

Rien ne garantit un nouveau moment aussi parfait que celui d’Endgame. Mais une chose se dessine déjà, pour retrouver ce type de choc collectif, Marvel a intérêt à viser Secret Wars, pas à brûler sa meilleure cartouche trop tôt.