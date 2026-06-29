Avengers : un 7e film avec les Russo trouble déjà l’après-Secret Wars

Une rumeur relance l’avenir des Avengers au-delà de Secret Wars. Avec les Russo encore cités, le MCU pourrait étirer sa grande conclusion.

En bref Un nouvel Avengers serait en préparation

Secret Wars pourrait être coupé en deux

Le MCU viserait un après plus long

On pensait tenir la rampe de sortie. Et voilà que le MCU donne à nouveau l’impression de repousser sa propre ligne d’arrivée.

D’après Alex Perez de The Cosmic Circus, des éléments jugés crédibles pointent vers un film Avengers en développement avec les Russo Brothers, distinct de Avengers: Doomsday et de Avengers: Secret Wars. Dans un échange avec des fans, il a expliqué qu’il existait une chance que cela passe par une division de Secret Wars en deux, mais que cela pouvait aussi correspondre au prochain volet Avengers. Bref, la grande conclusion supposée n’a plus l’air si terminale.

Le final annoncé n’a peut-être jamais été un vrai final

Le point intéressant, ce n’est pas seulement le film en plus. C’est ce qu’il raconte de la logique actuelle de Marvel. Jusqu’ici, beaucoup voyaient Doomsday puis Secret Wars comme la fin du cycle Avengers, avant un recentrage sur la saga mutante et la version MCU des X-Men. Si un autre film existe déjà dans les cartons, alors cette bascule serait moins franche que prévu.

Et ce n’est pas une petite nuance. Dans un univers partagé, déplacer la dernière pierre change tout le reste, un peu comme retarder le dernier épisode d’une série qui devait justement remettre le décor à zéro.

Pourquoi Secret Wars pourrait changer de forme

Cette rumeur renforce aussi une autre idée qui circule depuis un moment, celle d’un Secret Wars étalé sur deux films. Là, on ne parle plus d’un simple gonflement de planning. On parle d’un récit qui pourrait absorber davantage de conflits, notamment un affrontement Avengers contre X-Men.

Alex Perez a d’ailleurs présenté le combat entre X-Men et Avengers comme un moment fort de Doomsday. Il décrit aussi les X-Men comme les personnages les plus moralement gris rencontrés jusqu’ici, et dit à leur sujet, en français, « Ceux-là, c’est certain. Ils ont fait des choix incroyablement douteux, mais on ne peut pas vraiment leur en vouloir parce qu’ils n’avaient pas le choix ». Sur le papier, c’est une base solide pour un conflit moins binaire que d’habitude.

Le MCU garderait ses locomotives plus longtemps que prévu

Autre conséquence, plus structurelle. Des théories évoquent désormais deux lignes temporelles dans le MCU, l’une prolongeant l’état actuel, l’autre installée après Secret Wars, avec des fragments de la saga du multivers répartis entre les deux. En gros, une forme de soft reboot sans coupure nette.

Le signal est assez clair quand même. Toujours selon Perez, le Spider-Man de Tom Holland, ainsi que ceux de Maguire et Garfield, n’apparaîtraient pas avant Secret Wars. Si on ajoute les bruits autour d’un nouvel Avengers, Marvel semble surtout dire une chose, ses figures centrales ne partiront pas tant qu’il reste des histoires à raconter. Pour le studio, c’est rassurant. Pour le public, cela pose une vraie question de rythme pour les années qui viennent.