La saison 3 de House of the Dragon frappe fort d’entrée, ce décès change tout

La saison 3 démarre avec la bataille du Gosier et un choc majeur pour les Noirs. Derrière le spectacle, l’épisode rebat déjà l’héritage de Rhaenyra.

Jacaerys meurt dans la bataille du Gosier

Sheepstealer provoque le basculement du combat

Corlys survit, pas Tyland ni Lohar

La saison 3 de House of the Dragon n’a pas perdu de temps. Son premier épisode pose un fait simple, brutal, et nettement plus important que le seul spectacle, Jacaerys Velaryon est mort. Pour le camp de Rhaenyra, ce n’est pas juste une perte de plus, c’est une faille politique, militaire et intime.

Une bataille, et l’héritier s’effondre

Avant même la bataille du Gosier, l’épisode installe pas mal de tensions, entre Aemond Targaryen sur le Trône de Fer pendant que Aegon lutte pour survivre avec Larys Strong, et Rhaenyra enfermée par son propre fils. C’est ce verrou qui précipite tout. Jace veut enfin prendre sa part de la guerre, pour la couronne de sa mère, pour son avenir, et il s’envole vers le front.

Au début, son arrivée avec Baela Targaryen aide clairement la flotte Velaryon face à la Triarchie. Puis tout casse. Vermax se retrouve pris dans le chaos, happé par un grappin et entraîné dans l’eau alors que Jace tente d’éviter un autre dragon. Il parvient à se dégager, mais plusieurs flèches l’abattent. Résultat, l’héritier de Rhaenyra disparaît, et avec lui un dragon, un stratège, et un successeur évident. Désormais, c’est Joffrey Velaryon qui se retrouve en ligne pour le Trône de Fer.

Le vrai problème s’appelle Sheepstealer

Ce qui fait basculer le combat, ce n’est pas seulement la flotte ennemie. C’est l’arrivée de Rhaena Targaryen sur Sheepstealer. Son intention est limpide, aider sa famille. Mais elle ne maîtrise pas le dragon.

Et ce détail change tout, parce que Sheepstealer est un dragon sauvage. Déjà qu’un dragon n’obéit jamais complètement, avec une cavalière inexpérimentée le risque explose. La série insiste sur sa nature agressive et territoriale, au point qu’il s’en prend à Vermax. C’est cohérent avec l’univers, même si ce n’est pas tiré du livre de cette façon.

Corlys tombe à l’eau, pas hors du jeu

Au milieu du carnage, Corlys Velaryon passe lui aussi par-dessus bord pendant son affrontement avec Sharako Lohar. On ne voit pas son corps, et la série laisse volontairement le doute. Bon, dans ce genre de récit, quand la mort n’est pas montrée, il y a souvent une raison. Ici, Corlys est bien vivant.

Les autres pertes, elles, sont nettes. Tyland Lannister, alourdi par son armure, coule sans issue possible. Lohar est tuée par Alyn of Hull après un combat violent. Et au-delà de ces noms, la bataille détruit une masse de navires, avec des centaines de morts.

Une adaptation qui garde l’issue, pas le chemin

Là où l’épisode est intéressant, c’est qu’il conserve le point d’arrivée de Fire et Blood, la Triarchie perd, Jace meurt, mais réécrit largement le trajet. Dans le livre, les plus jeunes enfants de Rhaenyra, Aegon et Viserys, sont au cœur de l’engrenage avec un départ vers Pentos. Ici, cet élément disparaît.

Même chose pour les dragonniers. Pas de Nettles, coupée de la série, et donc Sheepstealer revient à Rhaena. Pas non plus la même composition aérienne autour de Jace. C’est une différence lourde, parce qu’elle déplace le sens de la scène. Dans le livre, la guerre tue. Dans la série, elle tue aussi parce que les dragons échappent aux humains. Et pour la suite, ça compte beaucoup.