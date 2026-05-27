Pourquoi le succès au box-office de The Mandalorian and Grogu est une victoire pour Star Wars

Le duo formé par le Mandalorien et Grogu a conquis les fans et dynamisé la franchise Star Wars, affichant un succès notable en salles. Plusieurs éléments expliquent pourquoi ce tandem s’est imposé comme une réussite au box-office.

Tl;dr Ouverture solide pour « The Mandalorian and Grogu ».

Succès public malgré des critiques partagées.

Budget maîtrisé et potentiel commercial élevé.

Un pari cinématographique audacieux

Difficile d’ignorer l’attente autour du retour de Star Wars en salles. Sept ans après « L’Ascension de Skywalker », le tandem Mando et Grogu débarque sur grand écran dans « The Mandalorian and Grogu ». Derrière la caméra, Jon Favreau, déjà aux manettes de la série, livre un film qui, sans retrouver la magie du lancement de « The Force Awakens » en 2015, suscite pourtant un réel engouement populaire.

Réception mitigée, mais public conquis

Sur Rotten Tomatoes, le verdict critique est tiède : 62 %. Mais la vraie surprise se niche côté spectateurs : 88 % d’opinions positives, un record pour une production Star Wars de l’ère Disney. Le score A- attribué par CinemaScore vient confirmer ce ressenti. Les fans sont manifestement au rendez-vous. Ce contraste rappelle que la franchise a toujours divisé la critique — on pense à « The Last Jedi » — mais que le soutien du public demeure décisif pour sa longévité.

Pilotage budgétaire et perspectives commerciales

Là où le film fait figure d’exception, c’est sur le terrain des coûts. Avec un budget avoisinant les 165 millions de dollars, il s’affirme comme le moins cher des longs-métrages Star Wars lancés sous l’égide de Disney. Cette prudence financière contraste avec les débordements récents à Hollywood. De plus, les chiffres du week-end de sortie — 81,9 millions sur trois jours aux États-Unis (102 millions avec le lundi férié), auxquels s’ajoutent 63 millions à l’international — semblent promettre une rentabilité rapide.

À ce sujet, il vaut la peine de rappeler :

L’univers Star Wars rapporte bien au-delà du box-office , notamment grâce au merchandising autour de Grogu/Baby Yoda .

, notamment grâce au merchandising autour de . L’adaptation réussie d’une série Disney+ , phénomène rare au cinéma.

, phénomène rare au cinéma. L’ouverture vers un jeune public, essentielle pour assurer l’avenir de la saga.

Mise en perspective et avenir de la saga galactique

Comparer cette sortie à celle de « Solo: A Star Wars Story » serait réducteur : si les démarrages se ressemblent numériquement, l’engagement du public est ici bien supérieur. Le contexte post-pandémique pèse aussi sur les attentes. Finalement, cette stratégie modérée pourrait servir d’exemple pour d’autres franchises. Dans une industrie qui cherche son souffle, « The Mandalorian and Grogu » démontre qu’un succès ne se mesure pas seulement à l’aune des records passés, mais aussi à sa capacité à séduire durablement et à renouveler sa base de fans.

Le pari semble donc gagné… au moins pour cette nouvelle aventure intergalactique.