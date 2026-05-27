Bastille Day : le thriller d’action qui n’a pas décollé

Le film réunissant Idris Elba et Kelly Reilly n’a pas transformé son potentiel en succès commercial.

Tl;dr Malgré un duo Idris Elba/Kelly Reilly et un concept de thriller d’action prometteur, Bastille Day n’a pas convaincu à sa sortie.

La sortie du film a été fortement impactée par le contexte des attentats en France, entraînant reports puis retrait partiel des salles.

Résultat : un échec commercial et critique modéré, avec des recettes faibles et des avis globalement tièdes.

Un duo prometteur mais un accueil froid

Parfois, l’alchimie évidente entre deux têtes d’affiche ne suffit pas. Malgré la présence d’Idris Elba, reconnu notamment pour Luther, et de Kelly Reilly, figure emblématique de Yellowstone, le film d’action Bastille Day, réalisé par James Watkins, n’a pas rencontré le succès escompté lors de sa sortie en 2016. Ce long-métrage, distribué aux États-Unis sous le titre de The Take, réunissait pourtant tous les ingrédients d’un divertissement calibré : un tandem explosif, une mission antiterroriste sur fond parisien, et des producteurs rompus au genre.

Des circonstances exceptionnelles, une sortie sacrifiée

Mais la réalité fut tout autre. La chronologie des faits joue ici un rôle clé : alors que la promotion battait son plein, plusieurs attentats frappent la France en 2015 puis en 2016. Face à cette tragique actualité et à la proximité thématique du film, la société de production StudioCanal préfère d’abord repousser sa diffusion avant de la retirer purement et simplement des salles françaises. Un contexte malheureux qui a contribué à faire passer le projet sous le radar du grand public.

Une victime collatérale du box-office

Le revers financier est immédiat. À l’international, les recettes atteignent péniblement les 14,8 millions de dollars ; sur le territoire nord-américain, l’œuvre réalise à peine 50.000 dollars lors d’un week-end dominé par la sortie très attendue de Fantastic Beasts and Where to Find Them. Difficile pour un thriller classique de rivaliser face à une telle machine hollywoodienne.

Critiques partagées et destin contrarié

Dès sa sortie, les retours se révèlent tièdes. Sur Rotten Tomatoes, le film affiche un score critique de seulement 49%, accompagné d’une note spectateur à peine plus basse. Le consensus se dessine rapidement : ni ratage total ni perle méconnue, il s’agit simplement d’un divertissement convenu qui n’a pas su marquer les esprits. Malgré des attentes élevées, certains y voyaient même une « audition » informelle pour un hypothétique futur James Bond, l’élan initial n’aura jamais vraiment pris corps.

Pour ceux qui souhaitent juger par eux-mêmes ce qui aurait pu être un tournant dans la carrière d’Idris Elba, The Take reste accessible à l’achat ou à la location sur Amazon Prime Video.