Le film d’horreur de Christian Bale, échec en salles, séduit enfin sur HBO Max

Le film d’horreur porté par Christian Bale, sorti en 2026 et passé inaperçu lors de sa sortie en salles, connaît aujourd’hui un regain d’intérêt sur HBO Max, où il séduit désormais un large public.

Tl;dr « The Bride! » cartonne enfin sur HBO Max.

Succès tardif après des débuts en salle décevants.

Maggie Gyllenhaal revisite Frankenstein dans un style audacieux.

Un démarrage discret, une revanche éclatante

Personne n’aurait vraiment parié, il y a quelques mois, sur la trajectoire fulgurante qu’allait prendre « The Bride! » depuis son arrivée sur HBO Max. Lorsque le film de Maggie Gyllenhaal, à la croisée du film d’horreur, de la comédie musicale et du polar, avait quitté discrètement les salles obscures en mars dernier, le scepticisme planait. Malgré une promotion ambitieuse et l’aura de ses interprètes principaux – Christian Bale et Jessie Buckle –, les premiers retours étaient mitigés : un budget important pour un accueil public réservé, au point que le studio ait préféré reporter sa sortie initiale prévue fin 2025 à début 2026.

L’effet streaming : renaissance inattendue

Mais voilà, il arrive que l’opinion se retourne une fois le film accessible au plus grand nombre. Dès sa mise en ligne sur HBO Max, « The Bride! » a grimpé en tête du classement américain et s’est installé dans les deux premières places dans la plupart des territoires, selon les chiffres relayés par FlixPatrol. Une revanche presque inespérée pour ce projet que beaucoup qualifiaient déjà de « flop assuré ». À croire que certaines œuvres réclament simplement un contexte ou un format différent pour rencontrer leur public.

L’audace narrative de Maggie Gyllenhaal

Ce succès tardif repose aussi sur l’approche singulière de la réalisatrice. Plutôt que de livrer une énième adaptation sage du mythe de Mary Shelley, Maggie Gyllenhaal choisit la transgression : l’intrigue transporte le spectateur dans le Chicago des années 1930 où Ida (Jessie Buckle) meurt dans des circonstances rocambolesques – inutile d’en dévoiler davantage tant le twist surprend. Sous la houlette d’un Frank – incarnation punk et tourmentée du monstre par Christian Bale –, Ida revient d’entre les morts pour devenir cette fameuse « mariée ». Et c’est là que tout bascule : détournements de codes, clins d’œil appuyés à l’œuvre originale…

Voici ce qui distingue véritablement « The Bride! » :

Mélange des genres : horreur, musical et polar fusionnent avec énergie.

horreur, musical et polar fusionnent avec énergie. Paysage visuel : Chicago réinventé façon rock’n’roll tragique.

Chicago réinventé façon rock’n’roll tragique. Narration débridée : hommage irrévérencieux à Mary Shelley.

Bilan pour Warner Bros. : entre prudence et flair artistique

Si 2025 devait être l’année noire annoncée pour Warner Bros., notamment avec des films jugés risqués comme « The Bride! », force est de constater que la maison a finalement tiré son épingle du jeu grâce à des paris mieux rentabilisés (comme « Sinners », « A Minecraft Movie » ou encore « One Battle After Another », sacré meilleur film). En définitive, la nouvelle vie numérique de « The Bride! » confirme que certains titres finissent toujours par trouver leur audience… quitte à déjouer tous les pronostics initiaux.