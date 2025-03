Un des meilleurs films d’horreur de 2024 domine le classement de Prime Video

L'un des meilleurs films d'horreur de 2024 s'impose en tête des classements de Prime Video.

Tl;dr Le démon du film « Smile » de Parker Finn torture ses victimes par des hallucinations avant de les posséder.

« Smile 2 », le meilleur film d’horreur de 2024, explore le thème du traumatisme transgénérationnel.

Naomi Scott offre une performance époustouflante dans le rôle principal de « Smile 2 ».

Le cauchemar invisible de « Smile »

Le démon du film « Smile » de Parker Finn est un véritable cauchemar invisible. Il sévit en induisant des hallucinations chez ses victimes, se présentant toujours avec un sourire terrifiant. Après quelques semaines de torture psychologique, il finit par prendre possession de ses hôtes. Ces derniers, sous l’emprise du démon, se donnent la mort tout en arborant ce même sourire effroyable. Le démon passe alors à une nouvelle victime, témoin de l’horreur, et le cycle se répète.

« Smile » : une exploration de la transmission du traumatisme

La saga « Smile » aborde de manière originale la question du traumatisme transgénérationnel et de la perpétuation de la violence et de l’auto-destruction. Malgré un scénario singulier, le réalisateur Finn parvient à instaurer une atmosphère cauchemardesque et déstabilisante. Le premier volet a posé les bases de cette intrigue insolite, mais c’est avec « Smile 2 », sorti en 2024, que le niveau d’horreur atteint son paroxysme. Ce film a été salué par la critique, Amy Nicholson du Los Angeles Times le qualifiant de meilleur film de l’année 2024.

Naomi Scott, au cœur de « Smile 2 »

Dans « Smile 2 », Naomi Scott incarne Skye Riley, une pop star mondialement connue qui, après un accident de voiture, se retrouve traumatisée et en proie à de graves problèmes d’addiction. Elle interprète avec brio une femme au bord du gouffre, tourmentée par les hallucinations du démon. Son jeu d’actrice, soutenu par la bande originale électronique de Cristobal Tapia de Veer, fait de « Smile 2 » l’un des incontournables de l’horreur en 2024.

Une fin à découvrir absolument

Vous ignorez comment se termine « Smile 2 » ? Alors, il est grand temps de vous rendre sur Prime Video pour le découvrir. Cette fin, qui reste gravée dans les esprits, contribue à l’engouement grandissant autour de ce film.