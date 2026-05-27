Obsession : un exploit inédit pour un film d’horreur au box-office

Le film d’horreur « Obsession » vient de marquer un tournant inédit dans l’histoire du box-office. Ce long-métrage a réalisé une performance encore jamais observée pour un film du genre lors de son lancement en salles.

Tl;dr « Obsession » bat des records au box-office.

Un succès inédit pour un film d’horreur à petit budget.

Les créateurs issus de YouTube s’imposent à Hollywood.

Une ascension inattendue au box-office

Sur fond de rivalité avec le dernier blockbuster Star Wars, un phénomène s’impose discrètement, mais sûrement dans les salles obscures : « Obsession », le thriller horrifique réalisé par Curry Barker. Malgré l’arrivée très attendue de The Mandalorian and Grogu, qui a généré un démarrage impressionnant avec plus de 82 millions de dollars sur trois jours (et 102 millions en quatre jours), c’est bien ce film indépendant qui retient aujourd’hui l’attention des analystes du secteur.

Des chiffres qui défient les règles du genre

Là où la surprise est totale, c’est sur la performance inédite du long-métrage lors de son second week-end. En effet, 23,9 millions de dollars ont été récoltés, soit une hausse remarquable de 39 % par rapport au lancement initial. Un tel bond n’avait jusqu’ici jamais été observé pour un film d’horreur diffusé sur plus de 2 000 écrans – hors période des fêtes. Parmi les rares précédents, il faut remonter à « Mother’s Day » en 2016 ou au controversé « Sound of Freedom » en 2023, mais aucun n’avait atteint une telle ampleur.

Un retour sur investissement spectaculaire

Plus fascinant encore : le budget alloué à « Obsession » n’excédait pas les 750 000 dollars. La société Focus Features l’a acquis pour 14 millions, pari déjà largement remporté puisque la barre des 80 millions de dollars au box-office mondial vient d’être franchie. Cette réussite rappelle celles de productions cultes comme « The Blair Witch Project » ou « Paranormal Activity », propulsant Curry Barker parmi les nouveaux visages phares du cinéma d’horreur.

L’émergence des talents issus du web

Mais au-delà des recettes spectaculaires, ce succès consacre une tendance profonde : l’irruption dans l’industrie hollywoodienne de créateurs venus d’ailleurs. Après « Iron Lung », et alors que « Backrooms », réalisé par le jeune prodige YouTubeur Kane Parsons, s’apprête à débarquer sur grand écran, le modèle semble bel et bien installé. On assiste donc à une mutation où :

YouTube devient un vivier inépuisable de nouveaux talents cinématographiques.

L’économie du film d’horreur se réinvente autour du low-cost.

L’intérêt du public pour des récits originaux bouscule la hiérarchie traditionnelle.

La question demeure : jusqu’où ira cette dynamique ? Si rien ne vient freiner sa trajectoire, « Obsession » pourrait dépasser très vite la barre symbolique des 100 millions de dollars. Pour l’heure, le film est toujours à l’affiche et continue d’alimenter toutes les conversations dans le milieu du cinéma.