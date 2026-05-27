L’impact du film The Mandalorian and Grogu sur l’avenir cinématographique de Star Wars

Le lancement sur grand écran des aventures de The Mandalorian and Grogu marque une étape stratégique pour la franchise Star Wars. Ce nouveau pari cinématographique pourrait influencer durablement l’orientation et les succès futurs de la saga intergalactique.

Tl;dr « The Mandalorian and Grogu » confirme la viabilité de Star Wars.

Succès public malgré des critiques mitigées.

Nouveau cap pour les futurs films de la franchise.

Un retour sous surveillance pour Star Wars

L’attente aura été longue depuis la dernière sortie cinématographique liée à l’univers de Star Wars. Avec « The Mandalorian and Grogu », les studios Disney jouent gros : première incursion sur grand écran depuis la fermeture mondiale des salles en 2020, ce film semblait devoir prouver à lui seul que la saga avait encore sa place au cœur d’une industrie totalement bouleversée. Qui plus est, après plusieurs années passées à privilégier le format série sur Disney+, l’incertitude régnait sur l’accueil réservé au passage du petit au grand écran.

Un lancement prometteur malgré les défis

Sous la houlette de Jon Favreau, « The Mandalorian and Grogu » a engrangé près de 81,9 millions de dollars dès son premier week-end d’exploitation aux États-Unis, un chiffre qui grimpe à 102 millions en tenant compte du lundi férié du Memorial Day. Sur le plan international, le film ajoute encore 63 millions, atteignant ainsi un solide total mondial de 165 millions. Si ce démarrage reste légèrement inférieur à celui de « Solo: A Star Wars Story » en 2018, il faut souligner que le nouveau volet bénéficie d’un budget nettement plus maîtrisé : seulement 165 millions contre près du double pour « Solo ».

Cohabitation entre critiques et public jeune fidèle

D’ailleurs, alors que la note presse plafonne à un modeste 63 % sur Rotten Tomatoes — score inhabituellement bas pour une production estampillée Star Wars —, l’adhésion du public atteint quant à elle 88 %, un sommet sous l’ère Disney. Un tel écart révèle une dynamique intéressante : là où les critiques restent réservés, les spectateurs — notamment les plus jeunes — se montrent enthousiastes. Cette popularité auprès des nouvelles générations assure une forme de renouvellement indispensable et augure d’une belle stabilité sur la durée.

Nouvelles perspectives pour une galaxie lointaine…

Ce succès relatif permet aux responsables de Lucasfilm d’envisager avec davantage de souplesse l’avenir cinématographique de la saga. Fini le temps où chaque sortie devait rivaliser avec « Le Réveil de la Force » ou « L’Ascension de Skywalker ». La recette gagnante semble désormais passer par :

Des budgets raisonnables ;

L’exploration de nouveaux récits autonomes ;

L’attention portée aux attentes d’un public renouvelé.

À l’horizon se profile déjà « Star Wars: Starfighter » prévu pour 2027. Reste à savoir quelle direction prendra ensuite cette saga mythique. Ce qui semble acquis, c’est que la force demeure bel et bien présente dans les salles obscures.