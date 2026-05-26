Andy Weir : une collaboration directe avec Ryan Gosling pour l’adaptation de « Projet Dernière Chance »

L’auteur du roman à succès « Projet Dernière Chance », Andy Weir, s’est impliqué dans l’adaptation cinématographique de son œuvre, collaborant directement avec Ryan Gosling, qui tient le rôle principal et participe activement au développement du film.

Tl;dr Andy Weir, auteur, a suivi le tournage du film.

Il a conseillé Ryan Gosling sur le personnage et la science.

Weir a enrichi l’intrigue et ajouté des détails inédits.

Une implication rare de l’auteur sur le plateau

Si l’on attendait beaucoup de l’adaptation cinématographique de « Projet Dernière Chance », peu imaginaient à quel point son créateur, Andy Weir, s’investirait dans ce projet d’envergure. Dès les premiers jours de tournage, l’écrivain s’est imposé comme une ressource indispensable auprès de l’équipe menée par les réalisateurs Phil Lord et Chris Miller. Présent quasi quotidiennement sur les immenses plateaux, il n’a pas simplement assisté à la transformation de son œuvre : il en est devenu un acteur clé.

L’ombre bienveillante derrière Ryan Gosling

Au cœur du processus, la collaboration étroite entre Weir et l’interprète principal, Ryan Gosling, mérite une attention particulière. L’auteur s’est entretenu chaque matin avec le comédien pour décortiquer ensemble les motivations et émotions de Ryland Grace. Cette démarche quotidienne — selon ses propres mots — lui a conféré un sentiment d’importance certain : « Je retrouvais Ryan presque tous les matins pour discuter des scènes à tourner, comprendre ce que Ryland ressentait ou poursuivait à ce moment précis. »

Un garant scientifique au service du film

Derrière la fiction, la véracité scientifique constituait aussi un défi majeur. À tout moment, réalisateurs et équipe technique se tournaient vers Weir pour valider une équation ou démêler un point complexe autour de l’astrophage, de la taumoeba, ou encore de la biologie éridienne. L’auteur jonglait ainsi entre faits réels et concepts imaginaires sans jamais perdre le fil :

Vérification constante des aspects scientifiques réels ou fictifs ;

Ajustements précis pour préserver la cohérence du récit ;

Soutien logistique lors de scènes cruciales.

Weir lui-même évoque cette expérience comme un rêve éveillé : « Marcher parmi ces décors impressionnants tout en étant interrompu par des problèmes mathématiques impromptus… C’était mon paradis. »

Nouveaux ajouts scénaristiques inédits

Enfin, cette adaptation a offert à Weir une opportunité rare : celle de refermer certains arcs narratifs laissés ouverts dans le roman. Un exemple marquant concerne le personnage d’Eva Stratt (Sandra Hüller), qui bénéficie ici d’une scène finale totalement inédite. Sur proposition de Weir, un tatouage discret apparaît dans ce dernier plan pour suggérer un passé carcéral français sans retour possible — clin d’œil subtil destiné aux connaisseurs comme aux nouveaux venus.

Par ces interventions multiples, Andy Weir confirme qu’un auteur peut transformer une adaptation en véritable prolongement créatif… quand on lui donne carte blanche.