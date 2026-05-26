Cinq séries de science-fiction des années 70 injustement oubliées qui valent encore le détour

Certaines séries de science-fiction des années 1970, bien que tombées dans l’oubli, conservent aujourd’hui tout leur attrait. Tour d’horizon de cinq productions télévisées méconnues de cette décennie qui méritent encore d’être découvertes.

Tl;dr Cinq séries SF oubliées des années 1970 à redécouvrir.

Des concepts novateurs, parfois éclipsés par des franchises majeures.

Des shows portés par des acteurs et créateurs emblématiques.

Séries cultes : l’autre visage de la science-fiction télévisée des années 1970

Si l’on évoque la science-fiction télévisuelle des années 1970, les références fusent : « Star Trek: The Animated Series », l’émergence de Battlestar Galactica, ou encore les aventures plus terre-à-terre de The Six Million Dollar Man et The Incredible Hulk. Pourtant, derrière ces monuments du petit écran, une myriade d’autres séries, tout aussi audacieuses mais bien moins célébrées aujourd’hui, ont marqué l’époque par leur inventivité et leur capacité à explorer de nouveaux territoires narratifs.

Entre reboot discret et expérimentations audacieuses

À peine le rideau tombé sur la saga cinématographique originale, La Planète des Singes a tenté un virage télévisuel en 1974. Plutôt qu’une simple suite, cette version proposait un récit revisité où deux astronautes du XXe siècle s’échouent sur une Terre dominée par les singes au XXXIe siècle. Moins connue que ses consœurs du grand écran, cette adaptation a pourtant donné naissance à une poignée de téléfilms compilant les épisodes pour offrir une continuité inédite aux fans du mythe.

Dans un autre registre, la britannique Space: 1999 transportait les spectateurs dans une station lunaire projetée à travers la galaxie après une explosion nucléaire accidentelle. Portée par le duo américain formé par Martin Landau et Barbara Bain, elle se posait en digne héritière de « Star Trek », comblant le vide laissé avant le retour en force de la franchise sur grand écran. Fait amusant : son vaisseau Eagle Transporter inspira même la refonte du Millennium Falcon dans « Star Wars ».

L’expérimentation au service du genre policier et super-héroïque

La décennie n’a pas hésité à mêler les genres. Ainsi, Future Cop confrontait deux policiers aguerris à un partenaire androïde doté de capacités hors-norme. Si l’intrigue pouvait prêter à sourire, la présence charismatique d’Ernest Borgnine et de John Amos apportait crédibilité et humour à cette curiosité télévisuelle désormais surtout connue pour avoir suscité un procès retentissant autour de ses droits d’auteur.

Quant au phénomène des super-héros en prises de vues réelles, il accoucha de pépites telles que L’Homme de l’Atlantide. Durant treize épisodes débridés, Patrick Duffy incarnait Mark Harris, un homme amphibie naviguant entre portails temporels et créatures marines étranges — parenthèse jubilatoire avant sa consécration dans « Dallas ».

Pour finir cette sélection :

L’Âge de Cristal (Logan’s Run), adaptation télévisée d’un film culte sorti en 1976 : Logan et Jessica fuient une société dystopique où tout individu atteint trente ans est condamné à mort. Avec l’appui d’un androïde atypique et le talent d’auteurs issus de « Star Trek », la série n’aura pas résisté à la concurrence féroce imposée par « Star Wars » dès son unique saison.

Un héritage discret mais vivace

Si beaucoup de ces œuvres semblent s’être dissipées dans les limbes médiatiques, elles témoignent chacune d’une époque prolifique où l’audace primait sur le formatage. Redécouvrir ces séries oubliées, c’est retrouver ce souffle pionnier qui fit jadis rayonner la science-fiction télévisuelle des années 1970, loin des sentiers battus par les mastodontes du genre.