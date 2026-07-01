Spider-Man: Brand New Day change sa toile, et ça en dit long

Un extrait confirme un virage majeur pour le Spider-Man de Tom Holland. Derrière le clin d’œil à Tobey Maguire, le film prépare surtout une vraie mue.

En bref Les toiles organiques de Peter sont confirmées

Le film met en scène une mutation incontrôlable

Clin d’œil direct au Spider-Man de Maguire

Le détail peut sembler mineur. Il ne l’est pas. Un nouvel extrait de Spider-Man: Brand New Day confirme que le Peter Parker de Tom Holland va produire des toiles organiques, et ce n’est pas juste une fantaisie de scénario.

Une simple réplique, un vrai basculement

Dans la scène, Peter verbalise lui-même ce changement et cite au passage le Spider-Man de Tobey Maguire, le seul des trois héros live action à utiliser ce type de toiles. Sa réplique, traduite littéralement, donne ça : « Des toiles organiques. Peter 2 en avait. Il était cool. Tu es cool. »

Bon, le clin d’œil fait sourire, mais il sert surtout à officialiser une bascule nette par rapport aux trois précédents films du MCU, où Spider-Man reposait sur ses lance-toiles mécaniques.

Le MCU pousse Peter dans une phase bien plus instable

Ce changement ne tombe pas de nulle part. Dans Brand New Day, Peter traverse une mutation qui affecte son corps et ses pouvoirs, au point de perdre le contrôle et de chercher de l’aide auprès de Bruce Banner.

L’extrait laisse voir des toiles encore instables. Peut-être à cause de ce qu’il y a au bout du fil, possiblement le Hulk, mais l’idée est claire : cette nouvelle capacité ne s’apprend pas en deux minutes. Les bandes-annonces allaient déjà dans ce sens, avec un Peter torse nu, recouvert de ses propres toiles, qui passe par la fenêtre de son appartement avec un air franchement perdu.

Et ce n’est sans doute qu’un début. Le film a aussi montré ses yeux noirs, ce qui suggère une transformation plus profonde. Version Man-Spider, puberté arachnéenne, lien avec des symbiotes, pour l’instant le film ne tranche pas.

Pourquoi ce choix colle au parcours du personnage

Là où l’idée tient plutôt bien, c’est qu’elle accompagne l’évolution du personnage après Spider-Man: No Way Home. Peter doit repartir dans un monde où plus personne ne se souvient qu’il est Spider-Man, à l’exception d’une personne encore non confirmée, tout en affrontant Scorpion, Tombstone et une menace encore mystérieuse.

Dans ce contexte, changer la nature même de ses toiles a du sens. Le héros ne vit pas une simple suite, il traverse une mue. Et le passage du mécanique à l’organique matérialise ça très bien.

Un clin d’œil nostalgique, mais pas gratuit

La référence à Tobey Maguire n’arrive pas par hasard non plus. Son Spider-Man avait déjà servi de mentor à celui de Tom Holland, et l’influence des anciennes versions se lit même dans le nouveau costume, inspiré à la fois de Maguire et de Garfield.

Bref, Brand New Day ne joue pas seulement la carte de la nostalgie. Il s’en sert pour pousser Spider-Man vers autre chose, plus instable, plus physique, et sans doute plus risqué pour la suite du MCU. Sortie en salles le 31 juillet 2026.