The Bear tranche enfin la question Carmy, sans céder au fan service

La saison 5 de The Bear ferme la porte aux romances attendues autour de Carmy. Un choix frustrant pour certains, mais très juste pour la série.

En bref Carmy ne finit avec personne

Sydney reste une alliée clé

La série privilégie le restaurant

Pendant des années, une partie du public a cherché à savoir avec qui Carmy finirait. La saison 5 de The Bear répond enfin, et c’est presque l’anti-réponse parfaite, ni Sydney ni Claire.

La série refuse le couple comme récompense finale

Ce choix a du sens. Depuis le début, Carmy avance avec son deuil, ses obsessions, puis sa difficulté à savoir qui il est en dehors des cuisines. La romance n’a jamais été le moteur de The Bear, et la dernière saison ne fait pas semblant du contraire.

Il faut aussi regarder où le personnage en est. La saison 4 l’amenait déjà à envisager un départ du monde culinaire. Le final de la saison 5 pousse encore cette idée, avec Stevie qui lui décroche un entretien pour un stage dans un cabinet d’architecture. La série ne dit pas s’il saute le pas ou s’il reste au restaurant. Mais elle dit l’essentiel, Carmy est encore en chantier, sur le plan pro comme perso.

Sydney reste essentielle, mais pas romantique

Là où beaucoup attendaient un basculement, The Bear garde la main ferme. Entre Carmy et Sydney, il y a toujours cette intensité rare, ce mélange de confiance, de tension et de respect mutuel. Mais la série ne transforme pas ça en histoire d’amour.

Elle va même jusqu’à regarder les théories de fans en face. Dans l’avant-dernier épisode, Donna demande à Pete si les deux sont ensemble. Lui répond qu’il ne croit pas, tout en reconnaissant qu’il existe des théories. Le clin d’œil est évident, et assez malin quand même, parce qu’il reconnaît le débat sans lui donner raison.

Et pourtant, leur lien n’est jamais minimisé. Le moment où Carmy annonce à Sydney qu’elle a obtenu deux étoiles Michelin compte parmi les plus forts du final. Leur accolade dit beaucoup, sans surligner quoi que ce soit.

Claire n’est pas oubliée, juste remise à distance

De son côté, Claire est peu présente dans cette saison 5. C’est cohérent avec la fin de la saison 4, où elle pardonnait à Carmy sans relancer aussitôt leur relation.

Son retour, bref, dans le dernier épisode suffit à poser une chose, ils sont encore en bons termes. On la voit au restaurant avec les autres dans le plan final. Pas de grande réconciliation, pas de grand geste. Juste une possibilité laissée ouverte.

Pourquoi cette fin compte au-delà du triangle amoureux

Le plus juste, au fond, c’est que The Bear finit là où son cœur a toujours battu, le restaurant et les gens qui le maintiennent debout. La série ne ferme pas toutes les portes sentimentales. Elle refuse simplement d’en faire la récompense ultime.

La fin laisse chacun projeter la suite qu’il veut pour Carmy. Mais elle rappelle surtout que le vrai sujet n’était pas de choisir entre Sydney et Claire. C’était de montrer comment une famille de travail tient ensemble, et ce que ça coûte.