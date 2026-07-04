The Bear se termine bien, mais laisse quatre vraies zones d’ombre

En bref La fin rassure sans tout expliquer

The Bear gagne deux étoiles Michelin

Carmy reste la grande inconnue

Une fin apaisée, mais pas verrouillée

Après cinq saisons, The Bear s’arrête sur une note plutôt rare pour ce type de série, une note calme. Le service final fonctionne, le groupe tient debout, et le restaurant peut continuer. Vous avez la sensation d’une conclusion, pas d’un couperet.

Mais la finale ne range pas tout dans des cases. C’est même ce qui la rend plus juste. Le restaurant vit encore, les plans d’expansion avancent, tout le monde semble un peu plus aligné, et pourtant plusieurs questions restent suspendues. Pas comme un piège pour une suite, plutôt comme un reflet du monde qu’elle raconte.

Carmy, Claire et le fantasme Sydney

Le flou le plus visible touche Carmy et Claire. Leur histoire a pesé lourd dans les saisons 2 et 3, puis encore dans la 4. Dans la 5, Claire, jouée par Molly Gordon, n’apparaît presque pas, absente de sept épisodes sur huit, avant de revenir tout à la fin.

Ce retour ne tranche rien. Ils sourient, ils plaisantent, ils sont clairement en bons termes. Est-ce qu’ils se remettent ensemble ? La série laisse la porte entrouverte. Avec un Carmy enfin moins cabossé, l’idée d’un rapprochement tient. Mais on peut aussi lire autre chose, une place durable dans la vie l’un de l’autre, sans romance.

Et il y a l’autre attente, celle autour de Carmy et Sydney. La saison la regarde en face, avec Donna qui demande s’ils sont en couple, et Marcus qui n’y croit pas. Le lien est fort, tendre même, mais la série choisit le platonique. Franchement, c’est sans doute le bon choix.

Le pari The Beef peut relancer toute la machine

L’idée la plus concrète pour l’avenir vient d’Ebrahim. Peu présent une bonne partie de la saison, il finit pourtant par apporter ce qui ressemble à une bouée. Avec l’aide d’Albert, incarné par le regretté Rob Reiner, il imagine une franchise The Beef pensée non pas comme une chaîne classique, mais comme un réseau de ghost kitchens pour les commandes en ligne et par téléphone dans plusieurs zones de Chicago.

Carmy valide tout de suite. Comme la partie The Beef du restaurant reste populaire, le plan paraît solide. Les dernières images montrent l’équipe en repérage. En gros, la série suggère que le sauvetage pourrait venir du sandwich, là où tout avait commencé.

Deux étoiles Michelin ne règlent pas tout

Pour The Bear, le tableau est plus contrasté. Le restaurant décroche deux étoiles Michelin, ce qui devrait attirer plus de monde et renforcer son statut à Chicago. Avec Sydney, Richie, Tina et Marcus toujours là, la structure a une vraie chance.

Une chance, pas une garantie. L’épisode 7 montre un service énorme, arraché de justesse, sans profit au bout. Et comme le dit Sugar à Sydney, il faut recommencer ce genre d’exploit encore et encore. La marge d’erreur est minuscule. Si Uncle Jimmy obtient finalement ces fameux air rights, ça pourrait soulager ses finances et celles du restaurant. Reste aussi cette autre énigme, Raymond.

Le vrai doute concerne encore Carmy

La question la plus intéressante, clairement, c’est Carmy. Pendant toute la saison, il veut quitter la restauration et se tourner vers l’architecture. Ça colle à son goût du dessin, de la création, et à sa visite de la maison de Frank Lloyd Wright. Son entretien avec Sue ressemble d’ailleurs moins à un recrutement qu’à une séance de thérapie.

Sauf que la dernière image brouille tout. Carmy porte encore sa veste de chef. Il paraît enfin apaisé. Et il écrit à Mikey « Tout va bien ». Entouré de photos de plats du restaurant, il semble comprendre quelque chose de simple, il aime cuisiner avec ces gens, peut-être simplement plus les diriger. Toute l’ambiguïté est là. Et c’est probablement ce qui fera durer la série, même après sa fin sur FX on Hulu.