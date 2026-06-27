Fin de The Bear : ce que le dernier épisode dit vraiment de Carmy

La série s’arrête après cinq saisons avec un final étonnamment apaisé. Le sort de Carmy reste flou, mais le message de The Bear, lui, est limpide.

En bref The Bear s’achève après cinq saisons

Carmy n’a pas de réponse totalement nette

Le final choisit l’apaisement, pas le chaos

Ce qui frappe d’abord, c’est le ton. Après cinq saisons et 47 épisodes, The Bear se termine sur un épisode presque détendu, là où la série transformait d’ordinaire chaque détail en montée d’angoisse. C’est aussi ce qui rend cette fin assez juste, la série s’arrête sans s’user, au moment où son casting est devenu bien plus exposé qu’à ses débuts.

Un dernier service, puis l’air retombe

Les sept premiers épisodes de la saison 5 se déroulent sur une seule journée et débouchent sur une soirée XXL au restaurant, avec trois services et plusieurs retournements. Le final, lui, repart le lendemain. Et tout s’aligne, ou presque. Ebra voit son projet de franchise validé très vite, The Bear décroche deux étoiles Michelin, et Richie finit par partir pour le Japon.

Le vrai nœud, c’est Carmy. On savait qu’il envisageait de quitter le restaurant. L’épisode brouille pourtant les pistes quand Stevie, joué par John Mulaney, lui décroche un rendez-vous avec Sue, incarnée par Bonnie Hunt.

Carmy hésite, et la série avec lui

La scène ressemble d’abord à une séance de thérapie. Carmy y admet que ce dernier service a été le moment le plus heureux de sa vie en cuisine, et qu’en le dirigeant lui-même, il l’aurait sans doute gâché. Sauf que non, il ne vient pas pour se soigner, il candidate à un stage en architecture.

Ce virage ne sort pas de nulle part. La série rappelait déjà son goût pour le dessin. En saison 2, dans Fishes, il offre à Mikey un dessin du restaurant. Et en saison 4, dans Replicants, sa visite d’une maison de Frank Lloyd Wright le montrait dans un rare moment de paix.

Mais la dernière image le replace dans le restaurant, en tenue de chef. Ambiguïté totale. Il peut partir pour casser ses vieux schémas, comme il le dit à Jimmy. Il peut aussi rester, avec une idée plus simple et plus saine de sa place. Le texto envoyé à Mikey, « Tout va bien », pousse quand même vers cette lecture-là.

Tout le monde avance, enfin

Le final distribue ses réparations avec une générosité assumée. Sydney touche son rêve en apprenant qu’elle a gagné non pas une, mais deux étoiles Michelin. Richie, lui, accepte de prendre l’avion pour le Japon, avec Jess à ses côtés. La scène prolonge joliment son évolution entamée dans Forks.

Autour d’eux, Tina devient la cheffe de cuisine de Syd, Marcus récupère les anciens livres de Carmy après le départ de Luca, Sugar trouve une forme de paix avec Donna, et le plan d’Ebra, basé sur des cuisines fantômes, promet aussi d’aider Jimmy.

Claire, un signe discret, puis un hommage

On voit peu Claire, jouée par Molly Gordon. Elle n’apparaît vraiment qu’à la fin, avec Lee (Bob Odenkirk), Tiff (Gillian Jacobs) et Frank (Josh Hartnett). La série ne confirme pas un retour amoureux avec Carmy, mais montre au moins qu’ils se trouvent dans un endroit émotionnel plus stable.

Et puis il y a l’hommage à Rob Reiner. La source rappelle que Rob Reiner et son épouse Michelle ont été retrouvés morts chez eux en décembre 2025, dans une affaire classée comme homicide. Dans le final, quand Ebra annonce la bonne nouvelle à Albert, le personnage joué par Reiner, il conclut avec « Comme vous voudrez », clin d’œil à The Princess Bride.

Ce que laisse The Bear, au fond, n’est pas un suspense. C’est une idée plus large, et pas mal plus touchante qu’un simple twist de fin, on ne guérit pas du passé en l’effaçant, on apprend juste à vivre avec. Les cinq saisons sont disponibles sur FX on Hulu.