Tom Holland incarne Spider-Man aux côtés du Punisher et de Hulk dans la bande-annonce de Brand New Day

Une nouvelle bande-annonce pour "Spider-Man: Brand New Day" met en avant l’alliance inédite de Tom Holland, incarnant Spider-Man, avec le Punisher et Hulk, annonçant une collaboration spectaculaire entre ces super-héros dans l’univers Marvel.

Tl;dr Nouveau trailer « Spider-Man: Brand New Day » dévoilé.

Retour de Spidey avec de nouveaux alliés et défis.

Sortie au cinéma prévue le 31 juillet 2026.

Un retour très attendu pour Spider-Man

Après une attente ponctuée de teasers, la bande-annonce complète de « Spider-Man: Brand New Day » vient enfin d’être révélée par Tom Holland sur les réseaux sociaux. L’acteur a ainsi partagé dès le 17 mars un premier extrait, où l’on retrouve son super-héros iconique survolant la ville avec un civil – une séquence qui n’est pas sans rappeler la célèbre couverture de « Amazing Fantasy » #15. Si l’enthousiasme autour du retour de l’araignée dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) ne faiblit pas, ce nouvel opus soulève déjà bien des attentes.

L’univers Marvel en pleine mutation

Réalisé par Destin Daniel Cretton, « Brand New Day » s’inscrit quatre ans après les événements majeurs du précédent film, lorsque le sort lancé par Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) a effacé toute mémoire de l’existence de Peter Parker auprès de ses proches. Ce contexte bouleversant conduit Peter à observer, impuissant, la vie de MJ (Zendaya) se poursuivre sans lui. Malgré cet isolement émotionnel, l’infatigable justicier continue d’assurer la sécurité de New York City, face à des menaces toujours plus imprévisibles.

Nouveaux visages et alliances inattendues

Ce qui frappe dans cette nouvelle bande-annonce, c’est la présence inédite de figures emblématiques du MCU aux côtés de Spidey. On découvre ainsi un tandem inattendu formé avec Frank « The Punisher » Castle (Jon Bernthal). Leur relation intrigue : Peter s’adresse à lui par son prénom, signe d’une certaine proximité. Mais ce n’est pas tout : alors que Peter fréquente désormais les bancs d’une université, il tente un contact auprès du professeur Bruce Banner alias The Hulk (Mark Ruffalo). Celui-ci ne reconnaît évidemment pas Peter, conséquence directe du sortilège.

Dans la bande-annonce, plusieurs éléments visuels interpellent : Peter semble subir une étrange transformation physique, laissant présager une évolution majeure du personnage. Cette mutation est évoquée en voix off par un mystérieux protagoniste incarné par le charismatique Keith David. Son rôle demeure secret mais alimente déjà toutes les spéculations.

L’enjeu économique d’un phénomène cinématographique

Même si les résultats au box-office en 2025 ont laissé planer le doute sur la santé du MCU, force est de constater que chaque opus centré sur Spider-Man, notamment « No Way Home », a généré des recettes spectaculaires – près de deux milliards de dollars à l’échelle mondiale. Les attentes pour « Brand New Day », dont la sortie est programmée au cinéma le 31 juillet 2026, restent donc considérables.

Cette nouvelle aventure promet des surprises narratives et des retrouvailles marquantes pour les fans du tisseur comme pour les observateurs aguerris du cinéma hollywoodien.