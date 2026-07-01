Le retour de Krysten Ritter dans Dexter pose une autre question

Krysten Ritter reviendra dans la saison 2 de Dexter: Resurrection. Une annonce qui relance l’intrigue, et interroge aussi son agenda côté Marvel.

En bref Krysten Ritter revient dans Dexter: Resurrection

Son personnage semblait pourtant bel et bien mort

Le calendrier rassure aussi les fans de Marvel

Le retour de Krysten Ritter dans Dexter: Resurrection ne relance pas seulement une intrigue. Il soulève aussi une petite question industrielle, très concrète, à l’heure où l’actrice doit également revenir en Jessica Jones dans la saison 3 de Daredevil: Born Again. Les deux séries se tournent à New York. Sur le papier, ça peut vite sentir le casse-tête.

Deux séries, une même ville, et un agenda qui intrigue

D’après Deadline, Krysten Ritter sera de retour en guest star dans la saison 2 de Dexter: Resurrection, pour Paramount+. La production a démarré en avril et continue en ce moment à New York.

Ce détail compte, parce que la saison 3 de Daredevil: Born Again est elle aussi en production dans la même ville. Forcément, vous faites le lien. Si une actrice doit jongler entre deux univers aussi installés, on regarde tout de suite la logistique. Et dans l’époque actuelle, où les franchises vivent aussi par leurs calendriers de tournage, ce genre d’annonce raconte presque autant de choses que le scénario.

Mia est morte, donc forcément le doute revient

Mais le vrai mystère est ailleurs. Dans la première saison, Krysten Ritter incarnait Mia, aussi connue sous le nom de Lady Vengeance. Or Mia est morte en prison.

Résultat ? Son retour ouvre plusieurs pistes. Un flashback, d’abord. Une nouvelle torsion façon double ou jumelle, ensuite, puisque l’univers de Dexter a déjà joué avec ce type de surprise. Ou quelque chose d’encore plus tordu. Ce n’est pas absurde dans une franchise où Dexter Morgan lui-même a survécu à une blessure qui paraissait fatale à la fin de Dexter: New Blood, et où des figures disparues comme Harry Morgan, Debra Morgan ou le Trinity Killer reviennent régulièrement sous forme de manifestations mentales.

Du coup, voir revenir un personnage mort n’a rien d’impossible. C’est même presque une grammaire de série.

Pour Marvel, le casse-tête est peut-être moins sérieux qu’il n’y paraît

La bonne nouvelle, c’est que ce chevauchement avec Marvel pourrait n’être qu’un faux suspense. La saison 3 de Daredevil: Born Again a largement commencé en mars et devait, en gros, boucler son tournage au début du mois de juillet.

En face, la saison 2 de Dexter: Resurrection doit continuer pendant l’été. Il y a donc peu de recouvrement réel entre les deux productions. Et comme le rôle de Krysten Ritter dans Dexter: Resurrection est annoncé comme un rôle invité, sa présence sur le plateau n’a sans doute pas besoin de s’étaler sur une longue période.

Les fans de Jessica Jones peuvent sans doute respirer, et ceux de Dexter commencer à spéculer. Le plus intéressant n’est pas seulement de savoir comment Mia revient. C’est de voir à quel point, aujourd’hui, un simple casting fait le pont entre narration, franchise et mécanique de production.