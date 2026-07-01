Michael dépasse Oppenheimer, ce que ça raconte du box-office

Le biopic sur Michael Jackson vient de passer devant Oppenheimer au box-office mondial. Un record qui dit beaucoup sur la logique actuelle d’Hollywood.

En bref Michael devient le plus gros biopic mondial

Oppenheimer perd son record de 2023

Le milliard mondial se rapproche pour Lionsgate

Le box-office aime les symboles, et celui-ci est assez parlant. D’un côté, Oppenheimer, mastodonte critique et Oscar du meilleur film. De l’autre, Michael, biopic bien plus contesté, mais porté par une figure pop dont l’aura mondiale reste immense. Résultat, le film d’Antoine Fuqua vient de prendre la première place des biopics au box-office mondial.

Le prestige d’un côté, la portée mondiale de l’autre

Michael totalise désormais environ 842 millions d’euros (977,4 millions de dollars) dans le monde. C’est un peu plus que Oppenheimer, qui avait terminé sa course à environ 840 millions d’euros (975,8 millions de dollars) en 2023.

Le détail compte. Le film sur Michael Jackson a récolté environ 319 millions d’euros (370,2 millions de dollars) sur son marché domestique, et surtout environ 523 millions d’euros (607,2 millions de dollars) à l’international. Oppenheimer, avec Cillian Murphy dans la peau de J. Robert Oppenheimer, affichait lui aussi un profil très global, avec environ 284 millions d’euros (330 millions de dollars) aux États-Unis et 556 millions d’euros (645,7 millions de dollars) hors du territoire. Pas le même film, pas le même rapport au public, mais une même mécanique, l’international pèse lourd.

Un record arraché loin du bruit médiatique

Ce qui est presque amusant, c’est la discrétion de l’affaire. Pendant que pas mal de regards étaient tournés vers le lancement raté de Supergirl, Michael a grignoté son record lors de son dixième week-end en salles.

Le film n’a ajouté qu’environ 780 000 euros (905 000 dollars) sur le marché domestique, mais surtout près de 7 millions d’euros (8,2 millions de dollars) à l’international. Et du coup, il se retrouve maintenant à portée du milliard mondial, soit environ 860 millions d’euros (1 milliard de dollars). En 2026, seul The Super Mario Galaxy Movie a déjà franchi ce cap à Hollywood. Mario et Luigi pourraient bientôt avoir de la compagnie.

Un triomphe commercial malgré les remous

Le succès est d’autant plus frappant que Michael n’a rien d’un chouchou critique. Le film a traîné une vraie controverse, au point que tout son troisième acte a dû être retourné après des remous en coulisses liés à un accord conclu entre la succession de Michael Jackson et l’une des personnes l’ayant accusé de comportements sexuels inappropriés.

Pour Lionsgate, l’addition a gonflé fort, au-delà de 172 millions d’euros (200 millions de dollars). C’est énorme pour un studio qui n’a pas les poches de Disney ou de Warner Bros.. À côté, le pari d’Universal Pictures sur Oppenheimer, avec un budget d’environ 86 millions d’euros (100 millions de dollars), avait déjà l’air audacieux. Mais il a payé, et même plus que ça.

Pourquoi ce record compte au-delà des chiffres

Avant de dépasser Oppenheimer, Michael avait déjà laissé derrière lui Bohemian Rhapsody pour devenir le plus gros biopic musical. Cette fois, il prend la couronne sans astérisque.

Et ça n’enlève rien à l’exploit de Christopher Nolan, premier à faire gagner l’Oscar du meilleur film à un blockbuster depuis vingt ans. Mais à Hollywood, l’argent parle toujours très fort, clairement. Si Lionsgate prépare bien une suite centrée sur les années plus tardives de Michael Jackson, la logique est limpide. La vraie question, désormais, c’est moins le record que le message envoyé aux studios sur le prochain biopic à très gros risque.