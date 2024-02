Jaafar Jackson en “The King of Pop” dans le biopic Michael

Michael Jackson sera incarné par Jafaar Jackson sur le grand écran.

Dans le monde du cinéma, une première image peut créer un véritable buzz. C’est le cas pour le biopic tant attendu sur Michael Jackson, intitulé Michael, qui vient de dévoiler sa première image. On y découvre Jaafar Jackson, le neveu du défunt roi de la pop, dans le rôle principal.

Your first look at #MichaelMovie. Starring Jaafar Jackson – in theaters April 2025.

Photograph by the renowned photographer Kevin Mazur, who documented Michael’s final rehearsal, and is now the first to photograph Jaafar in character as Michael. pic.twitter.com/NhYZblaIgk

— lionsgate (@Lionsgate) February 13, 2024