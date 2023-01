Michael : un biopic sur le roi de la pop

Antoine Fuqua va réaliser le biopic consacré à Michael Jackson.

Réalisé par Antoine Fuqua, écrit par John Logan et produit par Graham King pour Lionsgate, qui distribuera le film dans le monde entier, Michael offrira au public un portrait inédit et approfondi du célèbre chanteur lauréat d’un Grammy qui est devenu le roi de la pop. Il explorera tous les aspects de la vie de la star américaine, y compris ses performances les plus emblématiques qui l’ont conduit à devenir le plus grand artiste de tous les temps.

‘Emancipation’s Antoine Fuqua To Direct Michael Jackson Biopic For Lionsgate; John Logan Script & ‘Bohemian Rhapsody’s Graham King Producing With Estate https://t.co/lkt5rsmx1l — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 18, 2023

Antoine Fuqua a déclaré :

Les premiers films de ma carrière étaient des clips musicaux, et j’ai toujours le sentiment que la combinaison du cinéma et de la musique fait partie intégrante de qui je suis. Pour moi, aucun artiste n’a la puissance, le charisme et le pur génie musical de Michael Jackson. J’ai été influencé pour faire des vidéos musicales en regardant son travail – le premier artiste noir à être diffusé à grande échelle sur MTV. Sa musique et ses images font partie de ma vision du monde, et l’occasion de raconter son histoire à l’écran en même temps que sa musique était irrésistible.

Le tournage du film Michael est annoncé pour 2023

Les premières scènes de Michael devraient être tournées dès cette année.

Joe Drake, président de Lionsgate Motion Picture Group, a ajouté :

Antoine Fuqua est un cinéaste perspicace et puissant, et nous nous sentons très chanceux qu’il ait choisi Michael comme prochain projet. Ses talents de conteur visionnaire et son engagement envers son métier feront de Michael un film inoubliable.