La sortie du film sur Michael Jackson est reportée : Lionsgate vise la saison des récompenses

Le report de la sortie du film sur Michael Jackson : Lionsgate voit grand pour la saison des récompenses.

Tl;dr Le biopic « Michael » sur Michael Jackson reporte sa sortie.

Le film a terminé sa production et est en phase de post-production.

Le report vise à maximiser les chances de récompenses lors de la saison des prix.

Un report stratégique pour le biopic « Michael »

Le très attendu biopic consacré à la carrière musicale du roi de la pop, Michael, voit sa date de sortie reportée. La réalisation de cette œuvre cinématographique est confiée à Antoine Fuqua, connu pour sa franchise The Equalizer. Le rôle principal est incarné par Jaafar Jackson, un parent de Michael Jackson.

Une production de renom pour un biopic prometteur

Michael promet une distribution impressionnante, incluant notamment Nia Long, Miles Teller, Laura Harrier, Colman Domingo, Kat Graham, Larenz Tate, Kendrick Sampson et Derek Luke. Le scénario est signé par John Logan et le film est produit par John Branca, David B. Householter, Graham King, John McClain et Justin Simien.

D’après Collider, la nouvelle date de sortie de Michael est fixée au 3 octobre 2025. Il s’agit d’un report de six mois, car le film était initialement prévu pour une sortie en avril.

Un report pour une stratégie de récompenses

En dépit des craintes habituelles concernant les reports de sortie pour les films non encore diffusés, Michael se trouve dans une position unique. Le film a terminé son tournage en mai 2024. Ce délai supplémentaire a permis d’affiner le montage en post-production et d’élaborer une stratégie de publicité cohérente.

Lionsgate, le distributeur du film, a laissé entendre qu’ils appréciaient ce qu’ils voyaient dans le film et souhaitaient le positionner près de la saison des récompenses. Le changement de date de sortie d’avril à octobre augmente considérablement le potentiel de récompenses de Michael.