Colman Domingo s’exprime sur le controversé biopic consacré à Michael Jackson

Le biopic sur Michael Jackson suscite des controverses concernant la manière de traiter les accusations d'abus sexuels et la représentation fidèle de sa vie, soulevant des débats sur l'objectivité et l'intégrité artistique du projet.

Tl;dr Colman Domingo sera dans le casting de Michael.

Jafaar Jackson, neveu de Michael Jackson, y participe également.

Michael suscite des controverses autour de l’héritage de Michael Jackson.

Le biopic sera diffusé en 2025 au cinéma.

Colman Domingo dans le biopic Michael

L’acteur américain Colman Domingo interprète Joe Jackson, le père de la célèbre famille Jackson, dans le film Michael, qui retrace l’ascension et le début de carrière du Roi de la Pop. Réalisé par Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer) et écrit par John Logan, Michael met en scène un casting solide incluant Miles Teller, Kat Graham, Nia Long, Laura Harrier, Jafaar Jackson et Larenz Tate.

Jafaar Jackson, le neveu du Roi de la Pop

Il est intéressant de noter que Jafaar Jackson, qui joue un rôle clé dans le film, est le neveu de Michael Jackson en réalité.

Les controverses autour du biopic

Colman Domingo a réagi aux controverses entourant le film lors d’une interview avec Entertainment Tonight. Il a exprimé que le film entend “raconter l’histoire d’une personne très complexe“, en référence à Michael Jackson, qu’il qualifie d'”artiste indéniablement prolifique“. Selon Colman Domingo, le film Michael apportera un “nouvel éclairage sur Michael Jackson“.

Le personnage complexe de Michael Jackson

Comme le souligne Colman Domingo, Michael Jackson était une figure très complexe. Connu pour avoir été soumis à une énorme pression par son père dès son plus jeune âge, Michael a connu une existence tumultueuse, souvent reflétée dans sa personnalité décalée lors de ses nombreuses interviews.

Après sa mort, son héritage a été encore plus compliqué par la sortie de la série documentaire Leaving Neverland qui décrit les allégations de prédation infantile de Jackson. Cela a amené à penser que le film Michael pourrait ignorer ces allégations, présentant une version édulcorée de la figure lors de son ascension à la célébrité.