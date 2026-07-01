Resident Evil : un nouveau visuel expose enfin les zombies du film

Le nouveau Resident Evil de Zach Cregger se montre un peu plus. Une image publiée par Empire offre enfin le meilleur aperçu des zombies du film.

En bref Un nouveau visuel montre enfin un zombie

Le teaser cachait encore intrigue et personnages

Zach Cregger impose déjà sa patte

On avait déjà l’ambiance. Pas encore les monstres. C’est précisément ce que change la nouvelle image de Resident Evil dévoilée par Empire, avec le meilleur aperçu à ce stade d’un zombie du film.

Ce que l’on voit enfin

Jusque-là, le nouveau Resident Evil avançait surtout sur la promesse. Une promesse visuelle, lourde, presque poisseuse, mais sans montrer franchement ses créatures. La photo publiée aujourd’hui comble ce vide en révélant la version de Zach Cregger d’un des zombies classiques de la saga.

Ce n’est pas un détail. Pour une licence comme Resident Evil, le design des monstres dit beaucoup du ton choisi. Et ici, on comprend un peu mieux où va le film.

Un teaser qui posait l’ambiance, pas le reste

Le premier teaser de Resident Evil version 2026 avait déjà montré une chose, Zach Cregger ne compte pas livrer une adaptation neutre. Le clip mettait surtout en avant une atmosphère très tendue et un vrai sens de l’image inquiétante, avec ces visions qui restent en tête plus qu’elles n’expliquent quoi que ce soit.

Mais pour le reste, c’était maigre. Pas d’informations solides sur l’intrigue, presque rien sur les personnages, et encore moins sur les monstres qu’on croisera. Bref, ce nouveau visuel vaut surtout parce qu’il donne enfin une matière concrète à regarder.

Pourquoi le nom de Zach Cregger compte autant

Si cette photo attire autant l’œil, c’est aussi parce qu’elle s’inscrit dans un moment particulier pour Zach Cregger. Le cinéaste s’est fait remarquer avec Barbarian en 2022, devenu depuis un vrai film culte pour pas mal de fans d’horreur. Puis il a changé d’échelle avec Weapons, sacré aux Oscars en 2025.

Résultat, le voir prendre en main une franchise aussi lourde que Resident Evil n’a rien d’anodin. On pouvait attendre un film très cadré par la marque. Ce qui se dessine, au contraire, c’est une adaptation passée par le filtre d’un auteur qui semble décidé à la faire à sa façon.

Et c’est sans doute là que ce simple visuel devient important. Il ne raconte pas encore l’histoire. Il montre autre chose, la bataille qui s’ouvre entre une franchise ultra-codée et une vision de metteur en scène. Pour Resident Evil, la suite va se jouer là.