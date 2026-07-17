Le nouveau film Le Seigneur des anneaux, The Hunt for Gollum, démarre déjà sous tension

Avant même son tournage complet, The Hunt for Gollum cristallise deux polémiques: le casting et l’usage de l’IA. Et ce n’est pas anodin.

En bref The Hunt for Gollum cumule déjà deux polémiques

Andy Serkis a crispé sur le casting

L’IA évoquée semble rester très encadrée

Un film pas encore vraiment là, et déjà disséqué de partout. The Hunt for Gollum, premier grand retour du Seigneur des anneaux au cinéma depuis des années, traîne déjà deux casseroles, le casting et l’IA. Pour un projet dont le tournage vient seulement de démarrer, ça dit pas mal de l’époque.

Deux phrases, deux incendies

Ce qui frappe, ce n’est pas tant le film que la façon dont il a été propulsé dans le débat public. Andy Serkis, qui réalise et reprend aussi le rôle de Gollum, s’est retrouvé au centre de la discussion après deux prises de parole distinctes. L’une sur la diversité du casting, l’autre sur les outils technologiques utilisés pendant la production.

Résultat ? Avant même d’avoir une bande-annonce, le long-métrage devient une sorte de test grandeur nature pour deux sujets qui électrisent désormais Hollywood. Et, clairement, il suffisait de peu pour que tout s’emballe.

Le casting renvoie la Terre du Milieu à une vieille impasse

Interrogé par BBC News sur l’image renvoyée par un casting, à ce stade, entièrement blanc, Andy Serkis a reconnu l’existence des critiques autour de la saga depuis des années. Puis il a expliqué, en substance, que le film ne ferait pas une version pensée pour cocher des cases, mais que cela se ferait si c’était pertinent.

Le problème est assez simple à voir. Dit comme ça, la phrase sonne moins comme une explication de récit que comme un positionnement défensif sur la diversité. Or il y avait une réponse plus solide, presque évidente: The Hunt for Gollum est un préquel centré sur des personnages déjà connus, avec des visages déjà associés à cet univers, ce qui contraint forcément une partie du casting.

Mais ce n’est pas la réponse qui a été donnée. Et sur un sujet aussi chargé, la nuance perd vite la partie.

L’IA, oui, mais pas dans le sens que beaucoup imaginent

L’autre controverse vient d’un entretien accordé à Variety. Andy Serkis y explique qu’un peu de de-aging, donc un rajeunissement numérique de certains personnages, est prévu, avec du machine learning dans le processus.

Présenté sans contexte, ça fait immédiatement lever les sourcils. Sauf que Serkis a aussi précisé que le film ne créerait pas ses plans avec de l’IA et que chaque plan serait fabriqué de manière traditionnelle. Il a même rappelé que Peter Jackson utilisait déjà sur la trilogie originale Massive, un programme permettant de donner des comportements individuels à des foules d’orques.

En gros, on parle ici d’un usage technique encadré, pas d’un film généré par machine. Si ce rajeunissement sert, par exemple, à faire revenir certains personnages familiers, la pratique paraît beaucoup moins explosive que les réactions vues en ligne.

Pourquoi ce film est déjà observé de si près

Il y a quand même un contexte. Les grandes franchises ne sortent plus dans le vide. Elles arrivent dans un paysage où chaque déclaration devient un marqueur idéologique ou technologique. L’univers de Tolkien n’y échappe plus, surtout après les attaques racistes subies par The Rings of Power sur Prime Video autour de son casting.

Du coup, The Hunt for Gollum part avec une pression particulière. Le film est attendu au cinéma le 17 décembre 2027, mais il porte déjà quelque chose de plus large qu’un simple retour en Terre du Milieu. La vraie question, maintenant, c’est de voir si Warner Bros. et Serkis réussissent à reprendre la main avant que le débat ne finisse par manger le film lui-même.