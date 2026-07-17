They Follow relance It Follows avec un casting qui intrigue déjà

Onze ans après It Follows, sa suite avance enfin vraiment. Et son nouveau casting, entre visages de Marvel et de DC, attise déjà l’attente.

En bref They Follow est enfin en production

Nouveau casting avec visages vus chez Marvel et DC

L’intrigue reste encore très secrète

Beaucoup avaient fini par croire que They Follow n’arriverait jamais. Onze ans après It Follows, la suite du film de David Robert Mitchell avance enfin pour de bon, et c’est déjà l’une des annonces horror les plus scrutées de l’horizon 2027.

Un projet fantôme qui prend enfin corps

Ce qui frappe, ce n’est pas seulement l’existence d’une suite. C’est le temps qu’il a fallu pour y arriver. Le premier film, sorti en 2015, a gardé une vraie aura de film culte, avec un score critique de 95 % sur Rotten Tomatoes. Entre-temps, pas mal de fans avaient sérieusement douté que le projet voie le jour.

Et cette confirmation tombe à un moment où le cinéma d’horreur tourne fort. En 2026, Backrooms a déjà dépassé environ 330 millions d’euros (360 millions de dollars) au box-office mondial. Le genre va bien, mais They Follow joue sur autre chose, la mémoire d’un film qui a laissé une trace bizarre, persistante, presque physique.

Un casting qui parle aux amateurs de franchises

La vraie nouveauté, c’est aussi le casting. S’ajoutent au film Jackie Earle Haley, Michael Gandolfini, Justine Lupe, Anna Mirodin, Jayne Taini, Tom Pecinka, Melora Walters, Ben Krieger, Natalie Shinnick et Jan Hoag.

Deux noms ressortent vite. Jackie Earle Haley, que beaucoup associent à Rorschach dans Watchmen, côté DC. Et Michael Gandolfini, aperçu récemment en Daniel Blake dans Daredevil: Born Again, côté Marvel. Bon, ce n’est pas un argument suffisant à lui seul, mais ça donne tout de suite une texture plus visible au projet.

À leurs côtés, Maika Monroe revient, et Naomi Ackie doit aussi tenir un rôle important.

Ce que l’on sait, et surtout ce qui manque encore

Sur le fond, c’est encore très mince. Pas de date de sortie. Pas de détails précis sur l’histoire. Le seul repère concret, c’est que le film se déroulera dix ans après les événements du premier.

Dans It Follows, le personnage de Jay Height, joué par Maika Monroe, était traqué par une entité surnaturelle après une relation sexuelle. On imagine un lien thématique avec ce point de départ, mais pour l’instant, rien n’a été détaillé.

Pourquoi l’annonce fait autant réagir

La réaction en ligne est à la hauteur de l’attente. Sur X, beaucoup disent à la fois leur enthousiasme et leur surprise de voir le film enfin partir en production. En gros, l’émotion dominante, c’est moins le simple plaisir d’une annonce que le soulagement de constater que le projet existe vraiment.

Ce décalage entre attente et réalité raconte quelque chose de plus large. Dans un marché saturé de suites, They Follow n’arrive pas comme une machine évidente. Il revient comme un film qu’on n’avait pas oublié, mais qu’on n’attendait plus tout à fait. Et c’est souvent là que l’horreur retrouve un peu de sa force.