They Follow avance enfin, et son nouveau casting rassure les fans

La suite d’It Follows se précise avec l’arrivée probable de Naomi Ackie aux côtés de Maika Monroe. De quoi rendre enfin le projet très concret.

En bref Naomi Ackie rejoint presque They Follow

Le tournage doit démarrer cet été

La suite se passera dix ans après

Le vrai signal, cette fois, ce n’est pas une rumeur de plus. C’est un casting qui se concrétise. D’après Deadline, Naomi Ackie, vue récemment dans Mickey 17, est en négociations finales pour donner la réplique à Maika Monroe dans They Follow, la suite d’It Follows.

Pour un film annoncé dès 2023 puis resté assez discret, ce genre de mouvement compte. On sort de la promesse abstraite pour entrer dans quelque chose de bien plus tangible. Et dans Hollywood, ça change tout.

Un projet qui sort enfin du brouillard

Il y avait déjà eu un premier réveil plus tôt cette année, quand Maika Monroe avait expliqué que ce serait son prochain projet. Là, l’arrivée probable d’un second rôle majeur donne une autre épaisseur à l’ensemble. Le rôle de Naomi Ackie n’a pas été dévoilé, pas plus que les détails précis du scénario, mais un élément est connu, l’histoire se déroulera dix ans après le premier film.

Autre info qui pèse, la production doit démarrer cet été. Pas de date de sortie pour le moment, mais ce calendrier suffit à faire passer They Follow du statut de suite fantôme à celui de film en marche.

Pourquoi It Follows compte encore autant

Si l’attente reste aussi forte, ce n’est pas juste par nostalgie. Sorti en 2015, It Follows, écrit et réalisé par David Robert Mitchell, a laissé une trace nette dans l’horreur des années 2010. Le film suivait Jay, incarnée par Maika Monroe, visée par une entité surnaturelle après une relation avec son petit ami, Hugh.

L’idée était simple, presque sèche, donc redoutable. Cette présence, que seule elle pouvait voir et qui pouvait prendre n’importe quelle apparence, poursuivait Jay et ses proches sans relâche. Pour stopper la malédiction, une seule issue, la transmettre à quelqu’un d’autre par le sexe.

Avec un budget d’environ 1 million d’euros (1,3 million de dollars), le film a très bien marché au box-office et a convaincu à la fois la critique et le public. Ce n’est pas rien. Encore aujourd’hui, beaucoup le rangent parmi les meilleurs films d’horreur de sa décennie, et franchement, ce n’est pas volé.

Une suite attendue, avec un risque évident

Faire une suite à un film pareil, c’est attirant sur le papier, mais délicat. It Follows tenait beaucoup à son idée centrale, à son ambiance, à cette sensation de menace qui ne se pressait jamais. Une suite peut élargir tout ça, ou l’abîmer.

Pour l’instant, David Robert Mitchell garde ses cartes. On sait juste que They Follow veut aller plus loin. Maika Monroe a même teasé un film encore plus extrême, parlant d’un « 15 ou 16 » sur une échelle de 1 à 10 du malsain.

Bon, ce n’est pas une garantie de réussite. Mais entre ce nouveau recrutement, un cadre temporel enfin posé et un tournage imminent, la suite commence à exister pour de bon. Et pour le cinéma d’horreur, qui vit autant de concepts forts que de franchises vite étirées, c’est précisément là que ça devient intéressant.