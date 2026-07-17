Nova arrive enfin chez Marvel, et le casting va tout décider

En bref Nova arrive enfin dans le MCU

Le choix de l’acteur sera central

Quatre noms ressortent déjà

L’annonce compte, bien sûr. Mais le vrai sujet est ailleurs, le casting. Parce que faire entrer Nova dans le MCU après plus de dix ans d’attente, ce n’est pas juste ajouter un héros de plus, c’est donner un visage à l’un des grands absents du pan cosmique de Marvel.

Un héros cosmique que Marvel a trop longtemps laissé en attente

Chez Marvel, il y a déjà pas mal de figures puissantes. Pourtant, Nova restait sur le bord de la route. Le personnage avait été suggéré dès 2014 avec Guardians of the Galaxy, puis plus rien de concret à l’écran. Résultat, les fans ont attendu plus d’une décennie avant de voir le projet réellement avancer.

Et ce délai change tout. Quand un héros arrive aussi tard, on n’attend pas juste un costume réussi ou deux scènes spatiales bien faites. On attend une présence, quelqu’un capable de porter un film, et peut-être davantage, dans une partie du MCU qui a besoin de retrouver un peu de colonne vertébrale.

Pourquoi Taron Egerton et Dylan O’Brien reviennent si souvent

Premier profil solide, Taron Egerton. On le cite souvent ailleurs chez Marvel, notamment pour Wolverine, mais Nova lui irait franchement bien. Sa force, c’est la variété. Il a déjà montré du physique, de la comédie, du drame, même du musical, avec des projets comme Rocketman, Black Bird ou encore les deux premiers Kingsman. Pour un héros qui doit être crédible dans l’action sans devenir monolithique, c’est précieux.

Puis il y a Dylan O’Brien, un choix peut-être moins clinquant, mais très logique. Entre Teen Wolf sur six saisons et la trilogie Maze Runner, il a prouvé qu’il savait tenir une franchise à concept. S’ajoutent Deepwater Horizon, American Assassin, Love and Monsters et Twinless. Bref, du vécu, et surtout une vraie présence à l’écran.

Glen Powell, le choix le plus évident sur le papier

Si vous cherchez le nom le plus naturellement raccord avec un blockbuster Marvel, Glen Powell saute vite aux yeux. Sa montée a été brutale, presque scolaire dans ce que Hollywood adore, des succès visibles, du charisme, une image de premier rôle qui s’impose sans forcer.

Top Gun: Maverick, Twisters et The Running Man dessinent bien le profil. Il connaît l’action lourde en effets visuels, il attire le public, et il a ce mélange de cool et de comédie que le cinéma de super-héros utilise souvent comme carburant. C’est peut-être l’option la plus simple. Pas la moins efficace.

John Boyega, le pari le moins attendu

Le cas John Boyega est plus intéressant qu’il n’en a l’air. Ce n’est pas le choix le plus évident pour Nova, justement. Mais son parcours parle pour lui, d’Attack the Block à Star Wars, où il incarnait Finn, avant d’enchaîner des performances saluées par la critique.

Il a déjà exprimé des doutes sur une arrivée dans le MCU. Mais si Marvel veut éviter le casting trop automatique, son nom a du sens. Expérience de la science-fiction, grands univers populaires, statut de star bancaire, et un léger décalage par rapport aux attentes. Pour un personnage comme Nova, c’est peut-être là que se joue la suite, dans la capacité de Marvel à choisir non pas le visage le plus évident, mais celui qui peut relancer son imaginaire cosmique.