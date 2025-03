Une star de Marvel rejoint une suite d’horreur très attendue

Une célébrité de l'univers Marvel vient de rejoindre la distribution de l'une des suites de films d'horreur les plus attendues, ajoutant une touche de mystère et d'excitation à l'anticipation déjà palpable.

Le film original a connu un succès commercial et critique en 2019.

Les détails de l’intrigue de la suite restent secrets.

L’annonce du casting de la suite de Ready or Not

Kathryn Newton, connue pour son rôle dans l’Univers cinématographique Marvel, rejoint officiellement le casting de la suite très attendue de Ready or Not. Cette nouvelle marque une avancée significative pour le sequel qui a été en constante progression depuis son annonce officielle.

Le succès de Ready or Not

Sorti en août 2019, Ready or Not a rapidement connu un succès critique et commercial. Ce film, qui mêle horreur, comédie et commentaire social sur l’inégalité des richesses, a su captiver le public avec son mélange de violence choquante et d’humour noir. Il a ainsi réussi à se constituer une base de fans fidèles, impatients de découvrir de nouvelles histoires dans cet univers.

Le rôle de Kathryn Newton dans la suite

Si les détails de l’intrigue de la suite sont encore secrets, on sait que Kathryn Newton apportera une certaine notoriété au projet. En effet, l’actrice a déjà collaboré avec les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett sur le thriller de vampires Abigail. Après ce film, Newton a rejoint la nouvelle génération de héros de l’Univers cinématographique Marvel, ce qui devrait certainement être bénéfique pour la promotion de la suite de Ready or Not.

Au-delà de sa place dans l’Univers cinématographique Marvel, Kathryn Newton a également construit une solide réputation dans le domaine de l’horreur, faisant d’elle un choix naturel pour la suite de Ready or Not. Le retour des scénaristes originaux du film suggère que la suite conservera le ton distinctif du premier opus, tandis que l’ajout de Newton au casting laisse présager l’introduction de nouveaux personnages dans l’univers original.

La date de sortie de Ready or Not 2 n’a pas encore été annoncée, mais le début de la production est attendu dans les prochains mois.