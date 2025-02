Dexter: Resurrection accueille Krysten Ritter, quid de Daredevil: Born Again ?

La célèbre série Dexter: Resurrection accueille dans son casting l'actrice Krysten Ritter, connue pour son rôle dans Daredevil: Born Again. Mais qu'en est-il de son implication dans cette dernière série ?

Tl;dr Dexter: Resurrection engage l’actrice Krysten Ritter.

Les fans pensaient qu’elle apparaîtrait dans Daredevil: Born Again saison 2.

La nouvelle série mettra en scène Dexter Morgan à la recherche de son fils à New York.

Un retour surprenant

Krysten Ritter, connue pour ses rôles dans Jessica Jones et Breaking Bad, rejoint la distribution de Dexter: Resurrection. Son engagement a pris de court les fans qui s’attendaient plutôt à la voir dans la saison 2 de Daredevil: Born Again.

Un héros anticonformiste dans la Grande Pomme

Bien connu pour son vigilantisme, l’anti-héros préféré du petit écran, Dexter Morgan, s’apprête à faire son apparition à New York. Après presque deux mois de tournage dans la ville, la nouvelle suite de Dexter, baptisée Dexter: Resurrection, se prépare activement.

Un personnage à la trajectoire surprenante

À la fin de Dexter, Dexter Morgan, le tueur en série, s’est exilé de Miami vers le nord-ouest du Pacifique avant de revenir dans l’est, plus précisément à New York. C’est là que se déroulent les événements de Dexter: New Blood.

Selon les informations de Deadline, Krysten Ritter interpréterait Mia Lapierre, une sommelière qui cacherait son propre « passager noir » et pourrait elle-même être une tueuse en série. Les rumeurs autour de son rôle ont commencé à circuler lorsque l’actrice a posté sur les réseaux sociaux qu’elle se dirigeait vers New York, laissant les fans penser qu’un retour dans l’univers Marvel était imminent.

Une suite pleine de promesses

La nouvelle série devrait voir Dexter Morgan en cavale à la recherche de son fils à New York après leur séparation traumatisante. Contrairement à Dexter: New Blood, Dexter: Resurrection devrait durer plusieurs saisons et pourrait bien maintenir Michael C. Hall dans le rôle principal pendant de nombreuses années. Toutefois, les détails officiels de l’intrigue restent encore assez difficiles à obtenir pour le moment.