Dexter: Résurrection – Jennifer Carpenter confirme l’absence de Deb dans la nouvelle série

Jennifer Carpenter annonce officiellement qu'elle ne reviendra pas dans le rôle de Deb pour la nouvelle série "Dexter: Resurrection", mettant fin aux spéculations sur son retour dans l'iconique série policière.

Tl;dr Dexter: Resurrection sans le personnage de Deb.

Le tournage de la nouvelle série est en cours à New York.

Des acteurs comme Peter Dinklage et Uma Thurman rejoignent la distribution.

Le retour de Dexter sans Deb

L’annonce est tombée : les fans de Dexter: Resurrection devront se passer de Deb, la sœur adoptive du personnage principal. Malgré la popularité de la série, connue pour son intrigue palpitante et ses personnages complexes, la comédienne Jennifer Carpenter a confirmé qu’elle ne reprendrait pas son rôle.

Un passé lourd pour l’héroïne

Dans la série originale, Deb a été tuée par l’un des ennemis de Dexter. Son fantôme était cependant présent dans le revival de 2021, Dexter: New Blood, où elle hantait le protagoniste principal, lui rappelant sans cesse ses erreurs passées.

Dexter: Resurrection, une suite attendue

Malgré le départ de Jennifer Carpenter, Dexter: Resurrection suscite l’enthousiasme. Le tournage est en cours à New York et la série devrait être diffusée cet été. Peu de détails ont filtré, si ce n’est le retour de certains acteurs de la série originale et l’arrivée de nouveaux visages.

Des acteurs de renom au casting

Parmi ces nouveaux venus, on compte des acteurs de renom tels que Peter Dinklage et Uma Thurman, qui incarneront les antagonistes de cette saison. Leur rôle exact reste cependant un mystère.

En dépit de l’absence de Deb, cette nouvelle saison de Dexter promet d’être riche en rebondissements et en surprises. Seul l’avenir dira si Jennifer Carpenter décidera de faire un caméo dans une future saison.