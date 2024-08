Tout savoir sur le remake de The Toxic Avengers avec Peter Dinklage

Le remake de The Toxic Avenger suit Winston, un père de famille ordinaire, qui se transforme en un monstrueux héros après un accident toxique, et doit lutter contre une corporation corrompue pour protéger sa ville.

Le film original suit un concierge chétif, Melvin, qui devient un monstre super-héros après être tombé dans des déchets toxiques.

Une attente interminable pour The Toxic Avenger

Depuis 2023, le public attend avec impatience la sortie du remake du film The Toxic Avenger, produit par la célèbre maison de production Troma. Malgré une première réussie, le film n’a pas encore été diffusé au grand public. Ce film culte de 1984 narre l’histoire de Melvin, un jeune concierge maladroit et chétif, souvent victime de brimades, qui voit sa vie basculer lorsqu’il tombe accidentellement dans un bain de déchets toxiques. Ce plongeon cauchemardesque le transforme en un monstre à la force surhumaine, mais doté d’une grande noblesse de cœur. Avec ses nouveaux pouvoirs, Melvin décide de lutter contre le crime et la corruption qui gangrènent sa ville, devenant ainsi The Toxic Avenger. Le film, réalisé par Lloyd Kaufman et Michael Herz, se distingue par son mélange unique d’humour noir, de satire mordante de l’ère Reagan, d’éléments d’horreur exagérés, et de scènes de gore volontairement outrancières. Ce cocktail audacieux a fait du film une œuvre emblématique du cinéma indépendant des années 1980, célébrée pour son esprit irrévérencieux et son côté décalé.

Un succès culte malgré un démarrage timide

Malgré un démarrage modeste, avec une diffusion principalement entre amis via des cassettes VHS, The Toxic Avenger a su conquérir un public fidèle et devenir un véritable phénomène culte. Cette popularité inattendue a donné naissance à une série de suites et a incité à la production d’un remake plus de dix ans plus tard. Cependant, malgré un début de production difficile, le remake se trouve dans une situation délicate : il n’a pas encore été diffusé au grand public malgré une première en 2023.

Peter Dinklage, un espoir pour le film

Presque un an après la première du film, l’acteur principal, Peter Dinklage, a donné une lueur d’espoir aux fans en offrant une mise à jour optimiste sur le film. Malheureusement, il n’a pas été en mesure de donner une date de sortie précise, déclarant simplement : « Non, je ne suis pas producteur sur ce film. Je ne sais pas« . Malgré cette incertitude, le film a reçu des critiques positives, laissant espérer un succès lors de sa sortie.