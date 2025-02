Dexter : plusieurs spin-offs seraient en préparation

L'univers de Dexter pourrait s'étendre avec de multiples séries dérivées.

Tl;dr Paramount planifie davantage de spin-offs de Dexter à l’image de sa franchise Yellowstone.

De nouveaux shows centrés sur des personnages de Dexter: Resurrection sont envisagés.

Dexter: Résurrection, actuellement en tournage, devrait être diffusé en juin 2025.

Paramount élabore la suite de l’univers Dexter

Alors que le monde du divertissement est en constante évolution, Paramount semble avoir trouvé un filon d’or avec sa série phare Dexter. Face à la concurrence croissante, la chaîne envisage de créer de nouvelles séries dérivées, s’inspirant ainsi du succès de sa franchise Yellowstone.

Après Dexter: New Blood, que nous réserve l’avenir ?

Le retour de Dexter avec la série Dexter: New Blood a été un véritable succès pour Showtime, malgré une fin controversée. Néanmoins, Paramount et Showtime ont mis au point un plan pour continuer la franchise avec une série préquelle intitulée Dexter: Original Sin, et une autre suite, Dexter: Resurrection, qui ramène le personnage de Michael C. Hall à la vie.

Cette stratégie s’est avérée payante. Il semblerait que Dexter: Original Sin obtienne une seconde saison grâce à l’accueil positif des fans. Pour l’instant, Showtime n’a rien annoncé officiellement au-delà de Dexter: Resurrection, actuellement en tournage à New York, mais il semble que des plans soient en cours pour développer l’univers du tueur en série dans les années à venir.

Des spin-offs en vue

Selon le réputé initié DanielRPK, qui a correctement divulgué des détails et des castings pour Dexter: Resurrection, Paramount envisage de créer plus de spin-offs pour la franchise. Plusieurs projets sont à l’étude, notamment des préquelles et des spin-offs centrés sur des personnages de Dexter: Resurrection.

En somme, Paramount semble préparer Dexter à devenir sa prochaine franchise à succès, à l’image de Yellowstone. La série sur le tueur en série est la plus populaire de Showtime et continue de se développer, attirant de nouveaux publics sur Netflix. Reste à voir si un spin-off sans Dexter Morgan lui-même peut fonctionner.

En attendant, les fans peuvent se réjouir : Dexter: Resurrection est prévu pour juin 2025.