Dexter: Resurrection ramène un Michael C. Hall extrêmement enthousiaste

Le retour de Dexter

Michael C. Hall, connu pour avoir incarné le célèbre tueur en série Dexter Morgan pendant près de deux décennies, revient sur le devant de la scène. Dans une vidéo partagée depuis le plateau de tournage de la nouvelle série Dexter: Resurrection, l’acteur exprime son excitation à l’idée de retrouver son personnage emblématique.

Une surprise pour les fans

Après avoir incarné Dexter dans la série originale qui a duré huit saisons de 2006 à 2013, Michael C. Hall a laissé une empreinte indélébile sur le personnage. Les fans ont longtemps espéré son retour, qui a finalement eu lieu dans Dexter: New Blood, une mini-série en dix épisodes qui s’est terminée par la mort tragique de Dexter. Malgré la fin controversée de cette série, l’acteur est confirmé pour jouer dans Dexter: Resurrection qui sortira cet été.

En tournage

Le tournage de Dexter: Resurrection a officiellement commencé. Dans une vidéo enregistrée le 17 janvier 2025, Michael C. Hall partage son enthousiasme à l’idée de revenir sur le plateau et exprime son impatience de partager le produit final avec les fans plus tard cette année.

Une histoire encore secrète

Peu de détails ont été révélés sur l’intrigue de Dexter: Resurrection. Cependant, Dexter: Original Sin a révélé comment Dexter a survécu à sa blessure par balle fatale à la fin de New Blood. La nouvelle série devrait probablement dépeindre Dexter en fuite, maintenant que son identité de tueur en série est connue de la police. De plus, des rumeurs circulent sur l’éventuelle participation de Peter Dinklage en tant qu’antagoniste de Dexter dans cette nouvelle série.

Retour de visages familiers

Outre Michael C. Hall, David Zayas, James Remar et Jack Alcott reprendront leurs rôles d’Angel Batista, Harry et Harrison respectivement. Certains fans espèrent également voir d’autres visages familiers, comme Desmond Harrington dans le rôle de Joey Quinn.

Le tournage de Dexter: Resurrection continue, et nous devrions en savoir plus sur l’intrigue et le casting dans les semaines à venir. La série est attendue pour cet été.