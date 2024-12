Dexter : le trailer Résurrection annonce une suite, le mois de sortie dévoilé

Le nouveau trailer de la série "Dexter: Resurrection" fait saliver les fans avec des indices sur la suite. De plus, le mois de sortie de cette suite très attendue a enfin été dévoilé.

Tl;dr La série Dexter: Resurrection, suite de Dexter: New Blood, est prévue pour 2025.

Dexter: Original Sin révèle que Dexter Morgan est toujours en vie.

La présence de Peter Dinklage dans Dexter: Resurrection est fortement soupçonnée.

Une suite pour « Dexter » prévue en 2025

Après le succès de Dexter: New Blood, Showtime a décidé de donner une suite à la saga Dexter. En effet, la série Dexter: Resurrection est prévue pour 2025 et a d’ores et déjà dévoilé sa première bande-annonce, permettant aux fans de se faire une idée de ce qui les attend.

Dexter toujours en vie dans « Dexter: Original Sin »

La série Dexter: Original Sin a révélé un détail majeur : Dexter Morgan, interprété par Michael C. Hall, que nous pensions mort, est en réalité toujours en vie. Les détails sur la manière dont cela se produit sont encore gardés secrets. Cependant, la bande-annonce de Dexter: Resurrection a été diffusée en parallèle avec la sortie de Dexter: Original Sin, laissant entendre que nous aurons bientôt des réponses.

Peter Dinklage, un potentiel nouveau visage dans « Dexter: Resurrection »

Les détails sur le casting de Dexter: Resurrection restent encore flous. Cependant, une rumeur persistante circule sur la présence de l’acteur Peter Dinklage dans la série. Bien que son rôle demeure encore inconnu, l’arrivée d’un acteur de sa trempe serait un ajout de poids pour la série.

En résumé, Dexter: Resurrection promet de nombreuses surprises et rebondissements. Reste à savoir si cette suite parviendra à satisfaire les attentes des fans, après les critiques mitigées sur la fin de Dexter: New Blood.