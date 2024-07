Dexter Morgan : l’histoire vraie du tueur réel qui l’a inspiré

Pedro Rodrigues Filho a inspiré le personnage de Dexter Morgan dans la série éponyme. Comme lui, il mène une double vie : expert en traces de sang le jour et justicier implacable la nuit, ciblant les criminels pour une forme particulière de justice.

Un tueur en série inspirant une série télévisée

La fiction s’inspire parfois de la réalité. C’est le cas de la série à succès Dexter, dans laquelle le personnage principal est inspiré par un véritable tueur en série. Conçu par Jeff Lindsay dans son roman Darkly Dreaming Dexter en 2004, le personnage de Dexter Morgan, un tueur en série charismatique travaillant comme analyste de traces de sang pour la police de Miami, a été adapté en série télévisée par Showtime en 2006.

Pedro Rodrigues Filho : l’inspiration derrière Dexter Morgan

Le tueur en série qui a inspiré Dexter n’est autre que Pedro Rodrigues Filho, surnommé le « Punisher sud-américain » ou le « Dexter brésilien ». Pedro, qui a passé toute sa vie au Brésil, a assassiné des dizaines de criminels et de membres de gangs dès l’adolescence. Alors que Pedro et Dexter partagent un thème similaire en tuant uniquement ceux qui ont commis des crimes odieux, leurs vies sont très différentes.

Contrairement à Dexter, Pedro n’a jamais travaillé pour la police et n’a pas d’expertise en tant qu’analyste de traces de sang. De plus, Pedro a commis ses premiers meurtres alors qu’il n’était qu’adolescent, tandis que Dexter a attendu d’avoir 20 ans pour commettre son premier meurtre. Enfin, Pedro a été arrêté et a passé plusieurs décennies en prison, contrairement à Dexter qui n’a jamais été appréhendé.

Quand la fiction inspire la réalité

La série Dexter a non seulement été inspirée par un véritable tueur en série, mais elle a également inspiré un autre meurtrier dans la réalité. Mark Andrew Twitchell, un canadien, a tué John Brian Altinger en 2008, et lors de son procès, il a cité Dexter et le personnage de Dexter Morgan comme une source d’inspiration pour ses crimes.