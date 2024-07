« Dexter: Resurrection » – Tout ce que vous devez savoir sur le casting et l’intrigue

"Dexter: Resurrection" confirme le retour de Dexter Morgan.

Dexter Morgan, de retour d’entre les morts

Se pourrait-il que Dexter Morgan, le tueur en série le plus aimé du petit écran, soit toujours en vie ? C’est ce que laisse supposer l’annonce de Dexter: Resurrection, une suite de la série Dexter: New Blood. Cette dernière, présentée comme la fin de l’histoire de Dexter, avait été marquée par la mort du personnage principal, abattu par son propre fils, Harrison.

Le retour de Michael C. Hall

L’acteur américain Michael C. Hall, qui a incarné le personnage de Dexter pendant près d’une décennie, va reprendre son rôle dans cette nouvelle série. Bien que les détails de l’histoire restent flous, la présence de Hall dans le casting laisse penser que Dexter a réussi, d’une manière ou d’une autre, à échapper à la mort.

Un avenir encore incertain pour Dexter

La question demeure : comment Dexter a-t-il survécu ? Reviendra-t-il en tant que personnage humain ou sous la forme d’une apparition fantomatique, à l’instar de sa sœur Debra dans Dexter: New Blood ? Quoi qu’il en soit, la résurrection de Dexter promet une suite palpitante et de nombreux rebondissements.

Une série en constante évolution

Depuis sa création en 2006, la franchise Dexter n’a cessé de captiver le public avec ses intrigues sombres et ses personnages complexes. Avec l’annonce de Dexter: Resurrection et d’une série préquelle intitulée Dexter: Original Sin, l’univers de Dexter s’apprête à s’agrandir davantage, pour le plus grand plaisir des fans.